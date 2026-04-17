"Зенит" получил штраф из-за фанатов, бросавших бутылки в игроков "Спартака"

По итогам встречи московский "Спартак" был оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а также на 30 тысяч за использование фанатами пиротехнических изделий. "Зенит" также получил взыскание в размере 80 тысяч рублей за пиротехнику.