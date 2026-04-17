"Зенит" получил штраф из-за фанатов, бросавших бутылки в игроков "Спартака" - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
18:38 17.04.2026 (обновлено: 18:44 17.04.2026)
"Зенит" получил штраф из-за фанатов, бросавших бутылки в игроков "Спартака"

"Зенит" получил штраф 300 тыс руб из-за бросавших бутылки фанатов

  • КДК РФС оштрафовал петербургский "Зенит" на 300 тысяч рублей из-за болельщиков, бросавших бутылки в игроков "Спартака" после матча Кубка России.
  • "Красно-белых" оштрафовали на сто тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и на 30 тысяч за использование фанатами пиротехнических изделий.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" на 300 тысяч рублей за то, что фанаты команды бросали предметы в игроков московского "Спартака" в матче Кубка России, сообщается на сайте РФС.
"Спартак" 8 апреля в Санкт-Петербурге обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России. После завершения матча болельщики проигравшей команды забросали бутылками игроков "красно-белых" с трибун, после чего между футболистами двух клубов началась потасовка.
Зенит
0 : 16:7
Спартак Москва
91‎’‎ • Максим Глушенков (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Нуралы Алип (П)
91‎’‎ • Дуглас Сантос (П)
91‎’‎ • Александр Джику (П)
91‎’‎ • Наиль Умяров (П)
91‎’‎ • Жедсон Фернандеш (П)
91‎’‎ • Маркиньос (П)
91‎’‎ • Кристофер Мартинс (П)
91‎’‎ • Игорь Дмитриев (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
"В соответствии с частями 1, 2 статьи 113 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника, оштрафовать "Зенит" на 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении РФС.
По итогам встречи московский "Спартак" был оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а также на 30 тысяч за использование фанатами пиротехнических изделий. "Зенит" также получил взыскание в размере 80 тысяч рублей за пиротехнику.
По итогам 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) были оштрафованы "Крылья Советов" за оскорбительные выражения фанатов на 10 тысяч рублей, а "Оренбург" (30 тысяч), ЦСКА (20 тысяч), "Спартак" (30 тысяч), "Краснодар" (30 тысяч) получили штрафы за иные нарушения регламента. ЦСКА также был оштрафован по итогам кубкового матча против "Крыльев Советов": на 25 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и на 20 тысяч рублей за неправомерные действия со стороны фанатов.
Футболист "Краснодара" Александр Черников был дисквалифицирован на два матча Кубка России по футболу за агрессивное поведение (один - условно). Также для Черникова был установлен годичный испытательный срок.
