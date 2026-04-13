Док Риверс покинул пост главного тренера "Милуоки Бакс", пишут СМИ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американец Док Риверс покинул пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки Бакс", сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.
Отмечается, что "Бакс" будут выплачивать американскому специалисту зарплату в сезоне-2026/27, в течение которого он будет оставаться на контракте. При этом обсуждается возможность того, что Риверс займет консультативную должность в организации.
"Я не слышал об этом. Это шок для меня, он невероятный тренер и легенда НБА. Я должен ему позвонить и узнать, правда ли это. Как жаль, что с теми талантами, которые есть у клуба, все пошло не по плану. Сезон действительно вышел не таким, как мы хотели", - заявил форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо на видео, которое опубликовал Джефф Скверский в соцсети X.
Риверс возглавил команду в январе 2024 года. За это время "Бакс" сыграли 200 матчей, одержав 97 побед и потерпев 103 поражения. Команда впервые за десять сезонов не вышла в плей-офф НБА.
Риверсу 64 года, ранее он работал с "Орландо Мэджик", "Бостон Селтикс", с которым в 2008 году стал чемпионом НБА, "Лос-Анджелес Клипперс" и "Филадельфией Севенти Сиксерс". В 2000 году его признали тренером года. В качестве игрока Риверс представлял "Атланту Хокс", "Клипперс", "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс". В августе специалиста включат в Зал славы.
