Рейтинг@Mail.ru
Док Риверс покинул пост главного тренера "Милуоки Бакс", пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:05 13.04.2026 (обновлено: 12:32 13.04.2026)
Док Риверс покинул пост главного тренера "Милуоки Бакс", пишут СМИ

ESPN: Риверс покинул пост главного тренера клуба НБА "Милуоки Бакс"

© Фото : Пресс-служба "Милуоки Бакс"Тренер НБА Док Риверс
Тренер НБА Док Риверс - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Милуоки Бакс"
Тренер НБА Док Риверс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американец Док Риверс покинул пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки Бакс", сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.
Отмечается, что "Бакс" будут выплачивать американскому специалисту зарплату в сезоне-2026/27, в течение которого он будет оставаться на контракте. При этом обсуждается возможность того, что Риверс займет консультативную должность в организации.
"Я не слышал об этом. Это шок для меня, он невероятный тренер и легенда НБА. Я должен ему позвонить и узнать, правда ли это. Как жаль, что с теми талантами, которые есть у клуба, все пошло не по плану. Сезон действительно вышел не таким, как мы хотели", - заявил форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо на видео, которое опубликовал Джефф Скверский в соцсети X.
Риверс возглавил команду в январе 2024 года. За это время "Бакс" сыграли 200 матчей, одержав 97 побед и потерпев 103 поражения. Команда впервые за десять сезонов не вышла в плей-офф НБА.
Риверсу 64 года, ранее он работал с "Орландо Мэджик", "Бостон Селтикс", с которым в 2008 году стал чемпионом НБА, "Лос-Анджелес Клипперс" и "Филадельфией Севенти Сиксерс". В 2000 году его признали тренером года. В качестве игрока Риверс представлял "Атланту Хокс", "Клипперс", "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс". В августе специалиста включат в Зал славы.
БаскетболСпортЯннис АдетокунбоДок РиверсБостон СелтиксОрландо МэджикНБАМилуоки Бакс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала