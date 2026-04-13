"Вильярреал" нанес поражение "Атлетику" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Вильярреал" на выезде обыграл "Атлетик" из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Серхи Кардона (26-я минута) и Альфонсо Гонсалес Мартинес (50). У хозяев отличился Горка Гурусета (84).