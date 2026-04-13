"Вильярреал" нанес поражение "Атлетику" в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
01:05 13.04.2026
"Вильярреал" нанес поражение "Атлетику" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Вильярреал" на выезде обыграл "Атлетик" из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Серхи Кардона (26-я минута) и Альфонсо Гонсалес Мартинес (50). У хозяев отличился Горка Гурусета (84).
"Вильярреал" (61 очко) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" (38) располагается на 11-й строчке.
В ближайшем туре "Атлетик" примет "Осасуну" 21 апреля, а "Вильярреал" в гостях сыграет с "Овьедо" 23 апреля.
Результаты других матчей:
"Осасуна" - "Бетис" - 1:1;
"Мальорка" - "Райо Вальекано" - 3:0;
"Сельта" - "Овьедо" - 0:3.
Румынский арбитр Иштван Ковач - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Судья матча "Барселона" — "Атлетико" пропустит остаток сезона ЛЧ, пишут СМИ
9 апреля, 23:17
 
