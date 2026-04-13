Экс-тренер "Реала" возглавил сборную Ганы за два месяца до ЧМ-2026

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Португальский специалист Карлуш Кейруш назначен на пост главного тренера сборной Ганы, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).
Кейруш на клубном уровне тренировал португальский "Спортинг", американский "МетроСтарз", японскую "Нагою Грампус" и мадридский "Реал", с которым завоевал Суперкубок Испании, также он входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона в английском "Манчестер Юнайтед". На национальном уровне он дважды возглавлял сборную Португалии, тренировал команды ОАЭ, ЮАР, Ирана (дважды), Колумбии, Египта, Катара и Омана.
Предстоящий чемпионат мира станет для 73-летнего Кейруша пятым в карьере. Он работал на ЧМ-2010 с португальцами, а также на ЧМ-2014, 2018 и 2022 со сборной Ирана.
Немецкий клуб назначил женщину главным тренером до конца сезона
12 апреля, 09:22