Экс-тренер "Реала" возглавил сборную Ганы за два месяца до ЧМ-2026
22:24 13.04.2026 (обновлено: 23:24 13.04.2026)
Экс-тренер "Реала" возглавил сборную Ганы за два месяца до ЧМ-2026

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Португальский специалист Карлуш Кейруш назначен на пост главного тренера сборной Ганы, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).
Кейруш сменил Отто Аддо, который вывел сборную Ганы в финальную часть чемпионата мира 2026 года, но был отправлен в отставку после поражения от сборной Германии (1:2) в товарищеском матче 30 марта.
Португалец будет руководить сборной Ганы на предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. На групповой стадии ганцы сыграют с командами Панамы (17 июня), Англии (23 июня) и Хорватии (27 июня).
Кейруш на клубном уровне тренировал португальский "Спортинг", американский "МетроСтарз", японскую "Нагою Грампус" и мадридский "Реал", с которым завоевал Суперкубок Испании, также он входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона в английском "Манчестер Юнайтед". На национальном уровне он дважды возглавлял сборную Португалии, тренировал команды ОАЭ, ЮАР, Ирана (дважды), Колумбии, Египта, Катара и Омана.
Предстоящий чемпионат мира станет для 73-летнего Кейруша пятым в карьере. Он работал на ЧМ-2010 с португальцами, а также на ЧМ-2014, 2018 и 2022 со сборной Ирана.
