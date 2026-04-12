"Ноттингем Форест" сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
18:03 12.04.2026
"Ноттингем Форест" сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче АПЛ

"Ноттингем Форест" сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Неко Уильямс (38-я минута), а Мурилло (23) поразил свои ворота.
"Ноттингем Форест" с 33 очками идет на 16-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где "Астон Вилла", набрав 55 баллов, располагается на четвертой позиции.
В другом матче "Кристал Пэлас" на своем поле обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:1.
Английская премьер-лига (АПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Ноттингем Форрест
1 : 1
Астон Вилла
38‎’‎ • Неко Уильямс
(Каллум Хадсон-Одои)
23‎’‎ • Мурильо (А)
