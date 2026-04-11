"Лейкерс" обыграли "Финикс" в матче НБА

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете обыграл "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Лейкерс" располагаются на четвертой позиции в Западной конференции, имея в своем активе 52 победы при 29 поражениях. "Финикс" (44 победы, 37 поражений) идет на седьмом месте.