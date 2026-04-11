"Лейкерс" обыграли "Финикс" в матче НБА

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете обыграл "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 101:73 (33:23, 24:25, 24:16, 20:9). В составе хозяев самым результативным стал оформивший дабл-дабл Леброн Джеймс (28 очков, 12 передач). У "Финикса" больше всех очков набрал Диллон Брукс (12).
Джеймс достиг отметки в 12 тысяч результативных передач за карьеру и занимает четвертое место в лиге по данному показателю, уступая Джейсону Кидду (12091 передача), Крису Полу (12552) и Джону Стоктону (15806).
"Лейкерс" располагаются на четвертой позиции в Западной конференции, имея в своем активе 52 победы при 29 поражениях. "Финикс" (44 победы, 37 поражений) идет на седьмом месте.
Результаты остальных матчей дня:
"Атланта Хокс" - "Кливленд Кавальерс" - 124:102;
"Вашингтон Уизардс" - "Майами Хит" - 117:140;
"Шарлотт Хорнетс" - "Детройт Пистонс" - 100:118;
"Бостон Селтикс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 144:118;
"Индиана Пэйсерс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 94:105;
"Нью-Йорк Никс" - "Торонто Рэпторс" - 112:95;
"Милуоки Бакс" - "Бруклин Нетс" - 125:108;
"Сан-Антонио Сперс" - "Даллас Маверикс" - 139:120;
"Чикаго Буллз" - "Орландо Мэджик" - 103:127;
"Денвер Наггетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 127:107;
"Хьюстон Рокетс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 132:136;
"Юта Джаз" - "Мемфис Гриззлис" - 147:101;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 116:97;
"Сакраменто Кингз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 124:118.