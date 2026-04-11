Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
08:23 11.04.2026
"Лейкерс" обыграли "Финикс" в матче НБА, Джеймс достиг отметки в 12 тыс ассистов

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете обыграл "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 101:73 (33:23, 24:25, 24:16, 20:9). В составе хозяев самым результативным стал оформивший дабл-дабл Леброн Джеймс (28 очков, 12 передач). У "Финикса" больше всех очков набрал Диллон Брукс (12).
Джеймс достиг отметки в 12 тысяч результативных передач за карьеру и занимает четвертое место в лиге по данному показателю, уступая Джейсону Кидду (12091 передача), Крису Полу (12552) и Джону Стоктону (15806).
"Лейкерс" располагаются на четвертой позиции в Западной конференции, имея в своем активе 52 победы при 29 поражениях. "Финикс" (44 победы, 37 поражений) идет на седьмом месте.
Результаты остальных матчей дня:
"Атланта Хокс" - "Кливленд Кавальерс" - 124:102;
"Вашингтон Уизардс" - "Майами Хит" - 117:140;
"Шарлотт Хорнетс" - "Детройт Пистонс" - 100:118;
"Бостон Селтикс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 144:118;
"Индиана Пэйсерс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 94:105;
"Нью-Йорк Никс" - "Торонто Рэпторс" - 112:95;
"Милуоки Бакс" - "Бруклин Нетс" - 125:108;
"Сан-Антонио Сперс" - "Даллас Маверикс" - 139:120;
"Чикаго Буллз" - "Орландо Мэджик" - 103:127;
"Денвер Наггетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 127:107;
"Хьюстон Рокетс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 132:136;
"Юта Джаз" - "Мемфис Гриззлис" - 147:101;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 116:97;
"Сакраменто Кингз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 124:118.
БаскетболСпортЛеброн ДжеймсЛос-АнджелесКрис ПолДиллон БруксЛос-Анджелес ЛейкерсАтланта ХоксФиникс Санз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала