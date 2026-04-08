"Зенит" и "Спартак" не забили голов в первом тайме матча Кубка России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" играет вничью со столичным "Спартаком" после первого тайма матча второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Матч проходит в среду в Санкт-Петербурге. Счет после первой половины встречи - 0:0. На 44-й минуте полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не реализовал пенальти.
08 апреля 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
91’ • Максим Глушенков (П)
91’ • Александр Соболев (П)
91’ • Джонатан (П)
91’ • Игорь Дивеев (П)
91’ • Нуралы Алип (П)
91’ • Дуглас Сантос (П)
91’ • Александр Джику (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Жедсон Фернандеш (П)
91’ • Маркиньос (П)
91’ • Кристофер Мартинс (П)
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
Игроки обеих команд вышли на матч в футболках с надписью "Дагестан, мы с тобой" в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения.
Перед началом встречи на стадионе была объявлена минута молчания в память об экс-тренере "Зенита" Мирче Луческу, который ушел из жизни во вторник в возрасте 80 лет.
Победитель противостояния сыграет с московским ЦСКА в финале пути регионов. Во вторник армейцы в матче второго этапа полуфинала турнира на выезде обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 5:2.