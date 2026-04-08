"Зенит" и "Спартак" не забили голов в первом тайме матча Кубка России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" играет вничью со столичным "Спартаком" после первого тайма матча второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.

Игроки обеих команд вышли на матч в футболках с надписью "Дагестан, мы с тобой" в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения.