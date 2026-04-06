"Каролина" проиграла "Оттаве", несмотря на гол Свечникова

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1). В составе "Оттавы" шайбы забросили Дилан Козенс (8-я минута), Тим Штюцле (9), Брэди Ткачук (29, 47), Шейн Пинто (43) и Клод Жиру (60). У гостей отличились Логан Стэнковен (6), российский нападающий Андрей Свечников (20) и Тейлор Холл (58).
Российский защитник "Каролины" Александр Никишин применил три силовых приема. Защитник "Оттавы" Артем Зуб отметился голевой передачей.
"Сенаторз" одержали вторую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Харрикейнз" прервали свою победную серию, которая составила три матча.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.