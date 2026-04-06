Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
02:46 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/khokkey-2085353879.html
"Каролина" проиграла "Оттаве", несмотря на гол Свечникова
"Каролина" проиграла "Оттаве", несмотря на гол Свечникова
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913406386_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45ef071f4ac2dbedce2d9c771fa3211e.jpg
https://ria.ru/20260406/khokkey-2085350739.html
© Фото : twitter.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : twitter.com/canes
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06 апреля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Оттава
6 : 3
Каролина
07:17 • Дилан Козенс
(Тим Штюцле, Дрейк Батерсон)
08:51 • Тим Штюцле
28:34 • Брэди Ткачук
(Артем Зуб, Ридли Грейг)
42:50 • Шейн Пинто
(Фабиан Зеттерлунд)
46:32 • Брэди Ткачук
(Ридли Грейг, Дилан Козенс)
59:03 • Клод Жиру
(Шейн Пинто, Джейк Сэндерсон)
05:22 • Логан Станковен
(Николай Элерс, Jackson Blake)
19:40 • Андрей Свечников
57:30 • Тейлор Холл
(Шон Уокер, Jackson Blake)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1). В составе "Оттавы" шайбы забросили Дилан Козенс (8-я минута), Тим Штюцле (9), Брэди Ткачук (29, 47), Шейн Пинто (43) и Клод Жиру (60). У гостей отличились Логан Стэнковен (6), российский нападающий Андрей Свечников (20) и Тейлор Холл (58).
Российский защитник "Каролины" Александр Никишин применил три силовых приема. Защитник "Оттавы" Артем Зуб отметился голевой передачей.
"Сенаторз" одержали вторую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Харрикейнз" прервали свою победную серию, которая составила три матча.
01:54
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    460
    640
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала