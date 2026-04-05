"Лидс" вышел в полуфинал Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Футбол
21:41 05.04.2026 (обновлено: 21:56 05.04.2026)
"Лидс" вышел в полуфинал Кубка Англии
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Футболисты "Лидса" на выезде по пенальти обыграли "Вест Хэм" в матче четвертьфинала Кубка Англии.
Кубок Англии
05 апреля 2026 • начало в 18:30
Закончен (П)
Вест Хэм
2 : 32:4
Лидс
90‎’‎ • Матеуш Фернандеш
90‎’‎ • Аксель Дисаси
(Адама Траоре)
121‎’‎ • Кайл Уокер-Питерс (П)
121‎’‎ • Томаш Соучек (П)
26‎’‎ • Ао Танака
(Ноа Окафор)
75‎’‎ • Доминик Кэлверт-Льюин (П)
121‎’‎ • Доминик Кэлверт-Льюин (П)
121‎’‎ • Бренден Ааронсон (П)
121‎’‎ • Вилли Ньонто (П)
121‎’‎ • Паскаль Стрейк (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилось со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Ао Танака (26-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (75, пенальти). У хозяев отличились Матеуш Фернандеш (90+3) и Аксель Дисаси (90+7). В послематчевой серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты гостей - 4:2.
"Лидс" стал последним участником полуфинала Кубка Англии. Ранее в данную стадию турнира также вышли "Манчестер Сити", "Челси" и "Саутгемптон". Пары будут определены по итогам жеребьевки.
