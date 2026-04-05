"Лидс" вышел в полуфинал Кубка Англии

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Футболисты "Лидса" на выезде по пенальти обыграли "Вест Хэм" в матче четвертьфинала Кубка Англии.
05 апреля 2026 • начало в 18:30
Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилось со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Ао Танака (26-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (75, пенальти). У хозяев отличились Матеуш Фернандеш (90+3) и Аксель Дисаси (90+7). В послематчевой серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты гостей - 4:2.
"Лидс" стал последним участником полуфинала Кубка Англии. Ранее в данную стадию турнира также вышли "Манчестер Сити", "Челси" и "Саутгемптон". Пары будут определены по итогам жеребьевки.