"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси", Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась со счетом 7:3 (3:2, 1:0, 3:1) в пользу хозяев площадки. В составе "Нью-Джерси" авторами голов стали Коди Гласс (6-я минута), Доусон Мерсер (8, 58), Даги Хэмилтон (19), Джек Хьюз (30, 49) и Йеспер Братт (53). У гостей шайбы забросили Коул Хатсон (9), Пьер-Люк Дюбуа (10) и Том Уилсон (50).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и очков не набрал. 40-летний россиянин прервал личную результативную серию, которая составила три матча.

Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ ворот и отметился одним силовым приемом. Нападающий "Нью-Джерси" Максим Цыплаков также провел один хит. Форвард "Девилз" Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.