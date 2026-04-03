"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси", Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась со счетом 7:3 (3:2, 1:0, 3:1) в пользу хозяев площадки. В составе "Нью-Джерси" авторами голов стали Коди Гласс (6-я минута), Доусон Мерсер (8, 58), Даги Хэмилтон (19), Джек Хьюз (30, 49) и Йеспер Братт (53). У гостей шайбы забросили Коул Хатсон (9), Пьер-Люк Дюбуа (10) и Том Уилсон (50).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и очков не набрал. 40-летний россиянин прервал личную результативную серию, которая составила три матча.
Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ ворот и отметился одним силовым приемом. Нападающий "Нью-Джерси" Максим Цыплаков также провел один хит. Форвард "Девилз" Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
"Вашингтон" потерпел первое поражение после трех побед подряд в чемпионате НХЛ. "Нью-Джерси" одержал четвертую победу в последних шести матчах.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.