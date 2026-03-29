Макдэвид оторвался от Кучерова в списке бомбардиров сезона НХЛ
Хоккей
01:14 29.03.2026
Макдэвид оторвался от Кучерова в списке бомбардиров сезона НХЛ
Макдэвид оторвался от Кучерова в списке бомбардиров сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Макдэвид оторвался от Кучерова в списке бомбардиров сезона НХЛ
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T01:14:00+03:00
2026-03-29T01:14:00+03:00
хоккей
спорт
никита кучеров
коннор макдэвид
зак хайман
эдмонтон ойлерз
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, никита кучеров, коннор макдэвид, зак хайман, эдмонтон ойлерз, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Эдмонтон Ойлерз, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Макдэвид оторвался от Кучерова в списке бомбардиров сезона НХЛ

Макдэвид набрал три очка и оторвался от Кучерова в списке бомбардиров НХЛ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). В составе "Ойлерз" шайбы забросили Коннор Макдэвид (28-я минута), Джек Рословик (45), Мэтт Савуа (47) и Зак Хайман (60). У "Дакс" отличились Бекетт Сеннеке (47) и Каттер Готье (50).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 марта 2026 • начало в 22:30
Завершен
Эдмонтон
4 : 2
Анахайм
27:36 • Коннор Макдэвид
(Макс Джонс, Эван Бушар)
44:59 • Джек Рослович
(Зак Хайман, Эван Бушар)
46:10 • Мэтью Савойя
(Василий Подколзин, Коннор Макдэвид)
59:43 • Зак Хайман
(Коннор Макдэвид, Коннор Мёрфи)
46:53 • Beckett Sennecke
(Джон Карлсон, Джексон Лакомб)
49:41 • Каттер Готье
(Джеффри Трюшон-Виль, Джон Карлсон)
Голевой передачей на Савуа отметился российский нападающий Василий Подколзин. Макдэвид, помимо шайбы, отметился двумя ассистами. Канадец с 124 очками (42 гола + 82 передачи) единолично возглавил список бомбардиров, оторвавшись от российского нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова на три балла.
Российский защитник "Дакс" Павел Минтюков пропустил встречу из-за травмы нижней части тела.
"Эдмонтон" (83 очка) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, который возглавляет "Анахайм" (86).
Российский хоккеист Оттавы Сенаторз Артем Зуб - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Передача Зуба не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Тампой"
28 марта, 23:23
 
ХоккейСпортНикита КучеровКоннор МакдэвидЗак ХайманЭдмонтон ОйлерзАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
