Макдэвид оторвался от Кучерова в списке бомбардиров сезона НХЛ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). В составе "Ойлерз" шайбы забросили Коннор Макдэвид (28-я минута), Джек Рословик (45), Мэтт Савуа (47) и Зак Хайман (60). У "Дакс" отличились Бекетт Сеннеке (47) и Каттер Готье (50).
27:36 • Коннор Макдэвид
44:59 • Джек Рослович
46:10 • Мэтью Савойя
59:43 • Зак Хайман
46:53 • Beckett Sennecke
(Джон Карлсон, Джексон Лакомб)
49:41 • Каттер Готье
Голевой передачей на Савуа отметился российский нападающий Василий Подколзин. Макдэвид, помимо шайбы, отметился двумя ассистами. Канадец с 124 очками (42 гола + 82 передачи) единолично возглавил список бомбардиров, оторвавшись от российского нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова на три балла.
Российский защитник "Дакс" Павел Минтюков пропустил встречу из-за травмы нижней части тела.
"Эдмонтон" (83 очка) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, который возглавляет "Анахайм" (86).