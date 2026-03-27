Снова огребли: Украину не пустили на пятый чемпионат мира подряд

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Андрей Васильчин. Сборная Швеции уверенно победила команду Украины в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года и лишила футболистов Сергея Реброва шанса поехать на главный турнир четырехлетия.

Сенсация в Валенсии. Главное:

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер возглавил сборную Швеции в октябре и, похоже, справляется с задачей реанимировать талантливый, но разрозненный коллектив. Впереди – финал на своем поле в Сольне. А ведь шведы пробились в "стыки" лишь благодаря Лиге наций, тотально провалившись в отборочной группе (стали последними с двумя очками в шести матчах).

Очевидно, что именно "жовто-блакитные" виделись фаворитом этой пары. Однако хет-трик форварда "Арсенала" Виктора Дьёкереша, беззубая игра в атаке и проходной двор в защите (одноклубник Матвея Сафонова по "ПСЖ" Илья Забарный встречу провалил) привели к неожиданному поражению украинцев. Быть бы вообще разгрому, но на 90-й минуте отличился Матвей Пономаренко и установил окончательный счет — 3:1.

© Фотография из соцсетей Сборная Украины по футболу © Фотография из соцсетей Сборная Украины по футболу

В оправдание украинцев скажем, что на матч в Испании они прилетели, недосчитавшись ряда ключевых игроков. Например, из-за травм помочь своей сборной на стадионе "Сьюдад де Валенсия" не смогли Александр Зинченко и Артем Довбик.

Шведы взяли реванш у Украины за поражение на Евро-2020, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Тогда футболисты Андрея Шевченко одолели скандинавов в рамках 1/8 финала, а затем в четвертьфинале были разгромлены англичанами.

Сборная Украины не выходит на мундиаль уже 20 лет (пропущены пять турниров). Последний раз "жовто-блакитные" играли на мировом первенстве аж в 2006 (!) году: в Германии команда Олега Блохина с праймовым обладателем "Золотого мяча" Шевченко сенсационно дошла до четвертьфинала, в котором уступила будущим победителям ЧМ итальянцам.

Другие матчи европейских "стыков"

Итальянцы уверенно прошли североирландцев (голы в активе Сандро Тонали и Мойзе Кина), и теперь "скуадра адзурра" находится в шаге от поездки на первый с 2014 года чемпионат мира. Да-да, без них проходили турнир в России в 2018-м и ЧМ четырехлетней давности в Катаре.

Также отметим спасение поляков, которые дома проигрывали Албании, однако смогли вырвать победу — 2:1, камбек случился благодаря Роберту Левандовскому и Петру Зелиньски. Еще два матча четверга дошли до серии пенальти: сборная Чехии обыграла ирландцев, отыгравшись с 0:2, а боснийцы сенсационно дожали Уэльс.

ТУРЦИЯ – Румыния — 1:0

– Румыния — 1:0 ДАНИЯ – Северная Македония — 4:0

– Северная Македония — 4:0 Словакия – КОСОВО— 3:4

© Соцсети УЕФА Сандро Тонали © Соцсети УЕФА Сандро Тонали

О финальных противостояниях

ЧЕХИЯ — ДАНИЯ

КОСОВО против ТУРЦИИ

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА — ИТАЛИЯ

ШВЕЦИЯ против ПОЛЬШИ

Матчи будут сыграны во вторник, 31 марта. Они начнутся в 22:45 по московскому времени.

* * *

Напоследок напомним, что чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд. Также впервые мировое первенство пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Матч открытия запланирован на 11 июня, а финал отгремит 19 июля .

