Снова огребли: Украину не пустили на пятый чемпионат мира подряд

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Андрей Васильчин. Сборная Швеции уверенно победила команду Украины в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года и лишила футболистов Сергея Реброва шанса поехать на главный турнир четырехлетия.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
26 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
90’ • Матвий Пономаренко
06’ • Виктор Дьекереш
(Бенжамин Нюгрен)
51’ • Виктор Дьекереш
73’ • Виктор Дьекереш (П)
Сенсация в Валенсии. Главное:
- Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер возглавил сборную Швеции в октябре и, похоже, справляется с задачей реанимировать талантливый, но разрозненный коллектив. Впереди – финал на своем поле в Сольне. А ведь шведы пробились в "стыки" лишь благодаря Лиге наций, тотально провалившись в отборочной группе (стали последними с двумя очками в шести матчах).
- Очевидно, что именно "жовто-блакитные" виделись фаворитом этой пары. Однако хет-трик форварда "Арсенала" Виктора Дьёкереша, беззубая игра в атаке и проходной двор в защите (одноклубник Матвея Сафонова по "ПСЖ" Илья Забарный встречу провалил) привели к неожиданному поражению украинцев. Быть бы вообще разгрому, но на 90-й минуте отличился Матвей Пономаренко и установил окончательный счет — 3:1.
© Фотография из соцсетейСборная Украины по футболу
- В оправдание украинцев скажем, что на матч в Испании они прилетели, недосчитавшись ряда ключевых игроков. Например, из-за травм помочь своей сборной на стадионе "Сьюдад де Валенсия" не смогли Александр Зинченко и Артем Довбик.
- Шведы взяли реванш у Украины за поражение на Евро-2020, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Тогда футболисты Андрея Шевченко одолели скандинавов в рамках 1/8 финала, а затем в четвертьфинале были разгромлены англичанами.
- Сборная Украины не выходит на мундиаль уже 20 лет (пропущены пять турниров). Последний раз "жовто-блакитные" играли на мировом первенстве аж в 2006 (!) году: в Германии команда Олега Блохина с праймовым обладателем "Золотого мяча" Шевченко сенсационно дошла до четвертьфинала, в котором уступила будущим победителям ЧМ итальянцам.
Андрей Шевченко с кубком Лиги Чемпионов
Другие матчи европейских "стыков"
Итальянцы уверенно прошли североирландцев (голы в активе Сандро Тонали и Мойзе Кина), и теперь "скуадра адзурра" находится в шаге от поездки на первый с 2014 года чемпионат мира. Да-да, без них проходили турнир в России в 2018-м и ЧМ четырехлетней давности в Катаре.
Также отметим спасение поляков, которые дома проигрывали Албании, однако смогли вырвать победу — 2:1, камбек случился благодаря Роберту Левандовскому и Петру Зелиньски. Еще два матча четверга дошли до серии пенальти: сборная Чехии обыграла ирландцев, отыгравшись с 0:2, а боснийцы сенсационно дожали Уэльс.
- ТУРЦИЯ – Румыния — 1:0
- ДАНИЯ – Северная Македония — 4:0
- Словакия – КОСОВО— 3:4
© Соцсети УЕФАСандро Тонали
О финальных противостояниях
- ЧЕХИЯ — ДАНИЯ
- КОСОВО против ТУРЦИИ
- БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА — ИТАЛИЯ
- ШВЕЦИЯ против ПОЛЬШИ
Матчи будут сыграны во вторник, 31 марта. Они начнутся в 22:45 по московскому времени.
Напоследок напомним, что чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд. Также впервые мировое первенство пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Матч открытия запланирован на 11 июня, а финал отгремит 19 июля.
Состав групп на ЧМ-2026
- Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель пути D европейских "стыков" (Дания / Чехия);
- Группа B: Канада, победитель пути А европейских "стыков" (Италия / Босния и Герцеговина), Катар, Швейцария;
- Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
- Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель пути C европейских "стыков" (Турция / Косово);
- Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;
- Группа F: Нидерланды, Япония, победитель пути B европейских "стыков" (Швеция / Польша), Тунис;
- Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
- Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
- Группа I: Франция, Сенегал, победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак), Норвегия;
- Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
- Группа K: Португалия, победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), Узбекистан, Колумбия;
- Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама;