Луис Гарсия стал главным тренером "Севильи"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экс-тренер футбольных клубов "Алавес", "Мальорка" и "Вильярреал" испанец Луис Гарсия возглавил "Севилью", сообщается на сайте команды.
Соглашение 53-летнего специалиста с испанским клубом рассчитано до 2027 года. Он сменил на посту Матиаса Альмейду, который был отправлен в отставку с поста главного тренера в понедельник.
"Севилья" идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко за 29 сыгранных туров. В декабре клуб завершил выступление в Кубке страны, проиграв "Алавесу" (0:1) на стадии 1/16 финала турнира.
В октябре 2025 года газета Marca сообщила, что Гарсия сменит серба Деяна Станковича на посту главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" и спортивный директор Франсис Кахигао уже некоторое время работает над заключением контракта со специалистом. Однако впоследствии команду возглавил другой испанец - Хуан Карлос Карседо.
Последним местом работы Гарсии был испанский клуб "Алавес", который он возглавлял с июля 2022-го по декабрь 2024 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, одержала 44 победы, 28 раз сыграла вничью и потерпела 36 поражений. Также специалист возглавлял испанские клубы "Мальорка", "Вильярреал", "Хетафе", "Леванте", "Эльче", саудовский "Аль-Шабаб" и "Бани Яс" из ОАЭ.
