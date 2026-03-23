Как Лариса Долина отреагировала на то, что зрители покинули ее концерт
17:27 23.03.2026 (обновлено: 17:36 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/dolina-2082428616.html
Как Лариса Долина отреагировала на то, что зрители покинули ее концерт
Как Лариса Долина отреагировала на то, что зрители покинули ее концерт - РИА Новости, 23.03.2026
Как Лариса Долина отреагировала на то, что зрители покинули ее концерт
Внимание публики все так же приковано к Ларисе Долиной. Недавний эпизод на джазовом фестивале в Петербурге, где часть зрителей демонстративно покинула зал при... РИА Новости, 23.03.2026
Как Лариса Долина отреагировала на то, что зрители покинули ее концерт

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Внимание публики все так же приковано к Ларисе Долиной. Недавний эпизод на джазовом фестивале в Петербурге, где часть зрителей демонстративно покинула зал при ее появлении, вновь вернул разговор к тому, как история с жильем повлияла на восприятие артистки.

"Лариса попала"

Музыкальный критик Сергей Соседов не стал искать оправданий для певицы.
"Это реакция, несомненно, на ее историю с квартирой. Это мнение людей, их реакция. Это надо принять артисту. Если люди уходят с выступления артиста — любого, виноват артист, а не зрители. Значит, им не интересно, не нужно", — заявил он.
Соседов напомнил, что зритель платит за билет и волен выбирать: "Так вот Лариса попала. Это надо принять и пережить. Нас кто-то не хочет. Где-то мы можем облажать".
Продюсер Павел Рудченко связал уход зрителей с тем, как Долина вела себя во время и после судебных разбирательств.
"Думаю, зрители покинули зал из-за несогласия с позицией Долиной", — сказал Рудченко. По его словам, артистка "закопала" себя своими заявлениями на фоне скандала: "Эта позиция воспринимается как высокомерная: она снова ставит себя выше всех, ведет себя так, будто носит корону".
Несмотря на петербургский инцидент, концертная жизнь Долиной продолжается. В минувшее воскресенье она выступила в подмосковном Подольске. По оценкам корреспондента РИА Новости, в Доме культуры "Октябрь" собралось около 600 человек — заполняемость составила примерно 70 процентов. Публика встретила певицу тепло — аплодисментами и криками "Браво!".
Со сцены Долина обратилась к зрителям с философским посланием.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина и музыкант Игорь Бутман выступают на концерте в рамках XXVI Международного фестиваля "Триумф джаза" в Московском международном Доме музыки
Певица Лариса Долина и музыкант Игорь Бутман выступают на концерте в рамках XXVI Международного фестиваля Триумф джаза в Московском международном Доме музыки - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина и музыкант Игорь Бутман выступают на концерте в рамках XXVI Международного фестиваля "Триумф джаза" в Московском международном Доме музыки
"Я хочу, чтобы то, что я сейчас чувствую, вернулось к вам во сто крат, чтобы вы жили долго и счастливо, чтобы хранили любовь, надежду и веру. Если вчера была черная полоса, то завтра обязательно будет белая", — сказала она, завершая концерт.
Певица также поблагодарила публику за встречу:
"Вы наполняете нашу жизнь смыслом. Для нас самое важное, для чего мы выходим на сцену, — это видеть ваши счастливые глаза и слышать ваши аплодисменты".

Новый суд

Сергей Пудовкин, представляющий интересы Долиной, не скрывает удивления тем, что история продолжает оставаться в информационном поле. "Сколько живу — столько удивляюсь", — сказал он, возмутившись, что внимание к персоне артистки не стихает, хотя, по его мнению, скандал остался позади.
На самом деле история далека от завершения. В конце февраля Балашихинский городской суд зарегистрировал иск Долиной к четырем фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Певица требует взыскать с них 176 миллионов рублей. Все четверо — Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа — уже приговорены к различным срокам лишения свободы и штрафам.
По версии следствия, летом 2024 года они убедили Долину продать квартиру в центре Москвы, перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб составил не менее 317 миллионов рублей.
В марте 2025-го суд восстановил право собственности Долиной на недвижимость, но покупательница Полина Лурье, оставшаяся без денег и жилья, оспорила это решение в Верховном суде. В декабре суд постановил выселить артистку, и 19 января ключи от квартиры были переданы Лурье. При этом за певицей признали право требовать возмещения ущерба от мошенников.

"Я выдержала испытание"

В одном из последних интервью Долина призналась, что пережитое стало для нее серьезным уроком.
"Тут меня поддержали очень многие, за что я им буду бесконечно благодарна. А есть те, кто… В общем, я поняла, кто они на самом деле. И знаете, это, наверное, полезно. Это такое испытание, которое мне послал Господь. Я выдержала его. Я с ним справилась", — сказала она журналистам.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
Долина продолжает выступать, но общественный резонанс вокруг ее имени не утихает. Часть публики, судя по реакции в Петербурге, еще не готова разделить ее оптимизм. Юридическая тяжба продолжается, а перспективы возврата денег, по мнению экспертов, туманны.
 
 
 
