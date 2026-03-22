На концерте Долиной в Подольске собралось около 600 человек

ПОДОЛЬСК, 22 мар - РИА Новости. Большая часть зала на концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной в Подольске заполнена, занято порядка 70% мест, передает корреспондент РИА Новости.

Долина дает концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Подольске в воскресенье.

По оценкам корреспондента РИА Новости, вечером в доме культуры "Октябрь" в Подольске собралось около 600 человек - то есть заполняемость зала составляет около 70%. При этом публика очень тепло встречает певицу, одаривая ее аплодисментами и криками "Браво!".

Накануне РИА Новости подсчитало, что в продаже оставалось всего 12 билетов стоимостью от 3,2 до 5,5 тысячи рублей - то есть продано было около 99% от общего числа билетов.