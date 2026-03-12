https://ria.ru/20260312/dolina-2080357924.html
Представитель Долиной возмутился неутихающим вниманием прессы к певице
Представитель Долиной возмутился неутихающим вниманием прессы к певице - РИА Новости, 12.03.2026
Представитель Долиной возмутился неутихающим вниманием прессы к певице
Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин возмутился не стихающим после скандала вниманием журналистов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:43:00+03:00
2026-03-12T22:43:00+03:00
2026-03-12T22:51:00+03:00
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27424/63/274246396_0:0:1442:811_1920x0_80_0_0_bb39aa264277f59aeead77569c663b7f.jpg
https://ria.ru/20260312/dolina-2080353358.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27424/63/274246396_0:0:1442:1083_1920x0_80_0_0_9beff7934a2b7f98f376aeff4ea6e8f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина
Представитель Долиной возмутился неутихающим вниманием прессы к певице
Пудовкин возмутился неутихающим вниманием прессы к Долиной