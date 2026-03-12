Рейтинг@Mail.ru
Представитель Долиной возмутился неутихающим вниманием прессы к певице
22:43 12.03.2026 (обновлено: 22:51 12.03.2026)
Представитель Долиной возмутился неутихающим вниманием прессы к певице
Лариса Долина
Представитель Долиной возмутился неутихающим вниманием прессы к певице

Лариса Долина
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин возмутился не стихающим после скандала вниманием журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты ждали Долину после её выступления в одном из столичных ресторанов. Певица вышла вместе со своим представителем и ответила на несколько вопросов.
"Сколько живу - столько удивляюсь", - сказал он, возмутившись тем, что внимание к персоне Долиной не стихает несмотря на то, что скандал с квартирой в Хамовниках остался позади.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Долина рассказала, как пережила скандал с квартирой
© 2026 МИА «Россия сегодня»
