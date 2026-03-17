Долина рассказала, что ситуация с квартирой показала ей истинное лицо людей
Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что она выдержала выпавшее ей испытание с квартирой, по ее словам, этот опыт показал ей истинное лицо многих...
2026-03-17T23:15:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что она выдержала выпавшее ей испытание с квартирой, по ее словам, этот опыт показал ей истинное лицо многих людей.
"Вы знаете, любая такая жизненная ситуация все ставит на свои места. Тут меня поддержали очень многие, за что я им буду бесконечно благодарна. А есть те, кто… В общем, я поняла, кто они на самом деле. И знаете, это, наверное, полезно. Это такое испытание, которое мне послал Господь. Я выдержала его. Я с ним справилась", - сказала она журналистам.
Певица вновь поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также ее преданных поклонников, которые приходят на ее концерты.
"Поддержка - это для меня очень важно", - отметила она.
Летом 2024 года Долина
заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС 16 декабря 2025 года оставил право собственности на квартиру за покупательницей - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления. Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей.