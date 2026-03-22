"Лейкерс" обыграли "Орландо", Леброн побил рекорд по числу матчей в НБА

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Орландо завершилась победой гостей со счетом 105:104 (37:30, 25:35, 20:22, 23:17). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Лейкерс" Лука Дончич, набравший 33 очка. У "Мэджик" больше всех очков набрал Паоло Банкеро - 16.
22 марта 2026
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс провел 1612-й матч в регулярных чемпионатах и установил рекорд турнира по этому показателю, превзойдя достижение четырехкратного чемпиона НБА Роберта Пэриша.
"Лейкерс" (46 побед, 25 поражений) одержали девятую победу подряд и занимают третье место в таблице Западной конференции. Баскетболисты "Орландо" (38 побед, 32 поражения) потерпели четвертое поражение подряд и идут восьмыми на Востоке.
Результаты других матчей:
- "Вашингтон Уизардс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 111:132;
- "Шарлотт Хорнетс" - "Мемфис Гриззлис" - 124:101;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Кливленд Кавальерс" - 106:111;
- "Атланта Хокс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 126:110;
- "Хьюстон Рокетс" - "Майами Хит" - 123:122;
- "Сан-Антонио Сперс" - "Индиана Пэйсерс" - 134:119;
- "Даллас Маверикс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 131:138 ОТ;
- "Юта Джаз" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 116:126;
- "Финикс Санз" - "Милуоки Бакс" - 105:108.