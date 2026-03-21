"Вашингтон" одержал вторую победу подряд в НХЛ, Овечкин очков не набрал
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вашингтон" с Овечкиным обыграл "Нью-Джерси" в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Райан Леонард (10-я минута) и белорусский форвард Алексей Протас (59). У "Нью-Джерси" голом отметился Йеспер Братт (60).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал.
Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк пять раз бросил в створ и применил два силовых приема. Форвард "Девилз" Максим Цыплаков отметился одним силовым приемом.
"Вашингтон" одержал вторую победу подряд. "Нью-Джерси" потерпел первое поражение после серии из трех побед.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Каролины Харрикейнз" в овертайме обыграли "Торонто Мейпл Лифс" (4:3 ОТ). Российский защитник "Харрикейнз" Александр Никишин отметился победным голом в овертайме и был признан первой звездой матча. Форвард "Каролины" Андрей Свечников очков не набрал.