Рейтинг@Mail.ru
"Челси" разгромно проиграл "Эвертону" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:37 21.03.2026 (обновлено: 22:40 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/chelsi-2082188670.html
"Челси" разгромно проиграл "Эвертону" в матче АПЛ
"Челси" разгромно проиграл "Эвертону" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
"Челси" разгромно проиграл "Эвертону" в матче АПЛ
Лондонский "Челси" на выезде крупно уступил "Эвертону" из Ливерпуля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T22:37:00+03:00
2026-03-21T22:40:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
челси
эвертон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081235_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_f96d816dc1906cb94187ec40e82e79a6.jpg
https://ria.ru/20260219/match-2075353233.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081235_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_26daacfd0eee4be7fee286ca01bf80fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, английская премьер-лига (апл), челси, эвертон
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Челси, Эвертон
"Челси" разгромно проиграл "Эвертону" в матче АПЛ

"Челси" крупно проиграл "Эвертону" в матче чемпионата Англии по футболу

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема лондонского "Челси"
Эмблема лондонского Челси - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лондонский "Челси" на выезде крупно уступил "Эвертону" из Ливерпуля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая в субботу прошла в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу "ирисок". Два мяча забил Бету (33-я и 62-я минуты), еще один гол на свой счет записал Илиман Ндиай (76).
Английская премьер-лига (АПЛ)
21 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Эвертон
3 : 0
Челси
33‎’‎ • Бето
(Джеймс Гарнер)
62‎’‎ • Бето
(Идрисса Гейе)
76‎’‎ • Илиман Ндиайе
(Бето)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Челси" (48 очков), потерпевший третье поражение в последних четырех турах, занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Эвертон" (46) поднялся на седьмую строчку.
В следующем туре, матчи которого пройдут после международной паузы, "Эвертон" в гостях сыграет с "Брентфордом" 11 апреля, а днем позднее "Челси" примет "Манчестер Сити".
Деклан Райс - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Арсенал" упустил победу над клубом, идущим последним в АПЛ
19 февраля, 01:04
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)ЧелсиЭвертон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала