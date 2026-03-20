Названы даты полуфинальных матчей пути регионов Кубка России
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
16:24 20.03.2026 (обновлено: 17:12 20.03.2026)
Названы даты полуфинальных матчей пути регионов Кубка России
Названы даты полуфинальных матчей пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Названы даты полуфинальных матчей пути регионов Кубка России
Встреча второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" состоится 8 апреля, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
футбол
спорт
россия
санкт-петербург
самара
российский футбольный союз (рфс)
кубок россии по футболу
зенит
россия
санкт-петербург
самара
москва
спорт, россия, санкт-петербург, самара, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу, зенит, спартак москва, пфк цска, москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Самара, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Зенит, Спартак Москва, ПФК ЦСКА, Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Названы даты полуфинальных матчей пути регионов Кубка России

Матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 8 апреля

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита" (Санкт-Петербург)
Футболисты Зенита (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург). Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Встреча второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" состоится 8 апреля, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени. Еще одна полуфинальная встреча пути регионов состоится 7 апреля в Самаре, где в 18:00 мск сыграют местные "Крылья Советов" и столичный ЦСКА.
Также 8 апреля в Москве в 18:15 мск пройдет первый матч финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встретятся "Динамо" и "Краснодар". Ответная игра состоится в Краснодаре 7 мая.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая на московском стадионе "Лужники". Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
Стало известно, кто рассудит "Динамо" и "Зенит" в 22-м туре РПЛ
ФутболСпортРоссияСанкт-ПетербургСамараРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуЗенитСпартак МоскваПФК ЦСКАМоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
