ЦСКА по буллитам обыграл "Спартак" и одержал свою 800-ю победу в КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
22:06 18.03.2026 (обновлено: 22:28 18.03.2026)
ЦСКА по буллитам обыграл "Спартак" и одержал свою 800-ю победу в КХЛ
ЦСКА по буллитам обыграл "Спартак" и одержал свою 800-ю победу в КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
ЦСКА по буллитам обыграл "Спартак" и одержал свою 800-ю победу в КХЛ
ЦСКА в серии буллитов обыграл "Спартак" в гостевом столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.03.2026
спорт, максим соркин, сергей калинин, михаил мальцев, спартак (москва), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Максим Соркин, Сергей Калинин, Михаил Мальцев, Спартак (Москва), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА по буллитам обыграл "Спартак" и одержал свою 800-ю победу в КХЛ

ЦСКА в серии буллитов обыграл "Спартак" и одержал свою 800-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ЦСКА в серии буллитов обыграл "Спартак" в гостевом столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла на домашней арене "Спартака" и завершилась победой армейцев со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). У ЦСКА отличились Максим Соркин (31-я минута) и Сергей Калинин (46), забросивший свою сотую шайбу в КХЛ. В составе "Спартака" голами отметились Сергей Лукьянцев (27) и Михаил Мальцев (52). В серии буллитов решающий бросок реализовал форвард ЦСКА Николай Коваленко.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен (Б)
Спартак Москва
2 : 30:1
ЦСКА
06:19 • Сергей Лукьянцев
(Александр Пашин, Никита Холодилин)
11:26 • Михаил Мальцев
(Андрей Миронов, Иван Морозов)
10:05 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Дмитрий Бучельников)
06:12 • Сергей Калинин
(Клим Костин, Ретт Гарднер)
Армейцы выиграли четыре матча у "Спартака" в текущем регулярном чемпионате при двух поражениях.
ЦСКА одержал свою 800-ю победу. Клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ с 84 очками и обеспечил себе четвертое место в таблице Западной конференции и преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф. "Спартак" (78 очков) располагается на восьмой строчке. "Красно-белые" завершат "регулярку" домашней игрой с нижнекамским "Нефтехимиком" 20 марта.
В других матчах московское "Динамо" дома проиграло "Адмиралу" из Владивостока со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), а "Автомобилист" из Екатеринбурга в Санкт-Петербурге переиграл "Шанхайских драконов" - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1).
