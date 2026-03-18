ЦСКА по буллитам обыграл "Спартак" и одержал свою 800-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ЦСКА в серии буллитов обыграл "Спартак" в гостевом столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла на домашней арене "Спартака" и завершилась победой армейцев со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). У ЦСКА отличились Максим Соркин (31-я минута) и Сергей Калинин (46), забросивший свою сотую шайбу в КХЛ. В составе "Спартака" голами отметились Сергей Лукьянцев (27) и Михаил Мальцев (52). В серии буллитов решающий бросок реализовал форвард ЦСКА Николай Коваленко.
18 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен (Б)
06:19 • Сергей Лукьянцев
(Александр Пашин, Никита Холодилин)
11:26 • Михаил Мальцев
(Андрей Миронов, Иван Морозов)
10:05 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Дмитрий Бучельников)
06:12 • Сергей Калинин
Армейцы выиграли четыре матча у "Спартака" в текущем регулярном чемпионате при двух поражениях.
ЦСКА одержал свою 800-ю победу. Клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ с 84 очками и обеспечил себе четвертое место в таблице Западной конференции и преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф. "Спартак" (78 очков) располагается на восьмой строчке. "Красно-белые" завершат "регулярку" домашней игрой с нижнекамским "Нефтехимиком" 20 марта.
В других матчах московское "Динамо" дома проиграло "Адмиралу" из Владивостока со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), а "Автомобилист" из Екатеринбурга в Санкт-Петербурге переиграл "Шанхайских драконов" - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1).