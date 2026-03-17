"Нью-Джерси" обыграл "Бостон", Цыплаков и Хуснутдинов набрали очки

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). В составе "Девилз" шайбы в основное время матча забросили Коннор Браун (21-я минута), Йеспер Братт (29) и Пол Коттер (43). Автором победного гола в овертайме стал Коттер (65). У "Бостона" отличились Давид Пастрняк (5, 45) и Павел Заха (15).