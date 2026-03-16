Рейтинг@Mail.ru
Дубль Олсона помог "Адмиралу" обыграть "Барыс" - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:19 16.03.2026
Дубль Олсона помог "Адмиралу" обыграть "Барыс"
Дубль Олсона помог "Адмиралу" обыграть "Барыс" - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Дубль Олсона помог "Адмиралу" обыграть "Барыс"
Владивостокский "Адмирал" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T20:19:00+03:00
2026-03-16T20:19:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий тимашов
анонсы и трансляции матчей
никита ефремов
никита сошников
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800557316_775:0:3192:1813_1920x0_80_0_0_5a78b127a033d6b7bce678ccc2c5664e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий тимашов, анонсы и трансляции матчей, никита ефремов, никита сошников, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл), барыс, тайс томпсон, адмирал
Хоккей, Спорт, Дмитрий Тимашов, Анонсы и трансляции матчей, Никита Ефремов, Никита Сошников, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Барыс, Тайс Томпсон, Адмирал
Дубль Олсона помог "Адмиралу" обыграть "Барыс"

Дубль Олсона помог "Адмиралу" обыграть "Барыс" в матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1). В составе "Адмирала" дубль оформил Кайл Олсон (17-я, 47-я минуты), также шайбы забросили Никита Ефремов (23), Никита Сошников (29), Егор Чезганов (53) и Дмитро Тимашов (60). У "Барыса" отличились Тайс Томпсон (5) и Алихан Асетов (54).
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Сибирь" обыграла ЦСКА и стала последним участником плей-офф КХЛ
Вчера, 18:02
Форвард владивостокской команды Владимир Брюквин провел 600-й матч в КХЛ. Всего в его активе 168 очков (95 голов + 73 передачи).
"Адмирал" (50 очков) занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" (53) идет предпоследним.
В следующем матче "Адмирал" сыграет в гостях с московским "Динамо" 18 марта. "Барыс" 20 марта в своей заключительной игре регулярного чемпионата встретится на выезде с новосибирской "Сибирью".
Хоккеисты Металлурга - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Металлург" обыграл "Автомобилист"
Вчера, 20:18
 
ХоккейСпортДмитрий ТимашовАнонсы и трансляции матчейНикита ЕфремовНикита СошниковХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026БарысТайс ТомпсонАдмирал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала