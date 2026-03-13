14:59 13.03.2026 (обновлено: 15:37 13.03.2026)
"Адмирал" обыграл "Барыс" в матче КХЛ
Хоккей, Спорт, Владивосток, Астана, Дмитрий Тимашов, Вячеслав Основин, Дмитрий Завгородний, Адмирал, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0). В составе победителей отличились Дмитро Тимашов (10-я минута), Егор Чезганов (24), Павел Шэн (28), Вячеслав Основин (30), Дмитрий Завгородний (59) и Дмитрий Дерябин (59). У гостей шайбы забросили Всеволод Логвин (12) и Тайс Томпсон (22).
16 марта 2026 • начало в 17:30
Матч не начался
Барыс
:
Адмирал
Календарь Турнирная таблица История встреч
Чешский защитник "Адмирала" Либор Шулак отдал голевую передачу и набрал очки в 10-м матче подряд. Он побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, который принадлежал Роберту Саболичу и Даниилу Гутику (по девять матчей).
"Адмирал" с 48 очками идет на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, где "Барыс" (53 очка) располагается на десятой позиции. Команды вновь встретятся друг с другом в Астане 16 марта.
13 марта 2026 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
6 : 2
Барыс
09:36 • Дмитро Тимашов
(Даниэль Усманов, Егор Чезганов)
03:38 • Егор Чезганов
(Даниэль Усманов, Либор Сулак)
07:18 • Павел Шэн
(Степан Старков)
09:13 • Вячеслав Основин
(Kyle Olson, Дмитрий Дерябин)
18:45 • Дмитрий Завгородний
(Дмитро Тимашов, Вячеслав Основин)
58:57 • Дмитрий Дерябин
(Георгий Солянников, Павел Шэн)
11:22 • Всеволод Логвин
01:17 • Тайс Томпсон
(Рейли Уолш)
Хоккеисты клуба Адмирал (на переднем плане Даниил Гутик) - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Адмирал" проиграл "Нефтехимику" несмотря на рекорд Гутика
ХоккейСпортВладивостокАстанаДмитрий ТимашовВячеслав ОсновинДмитрий ЗавгороднийАдмиралБарысКХЛ 2025-2026
 
