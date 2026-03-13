"Адмирал" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0). В составе победителей отличились Дмитро Тимашов (10-я минута), Егор Чезганов (24), Павел Шэн (28), Вячеслав Основин (30), Дмитрий Завгородний (59) и Дмитрий Дерябин (59). У гостей шайбы забросили Всеволод Логвин (12) и Тайс Томпсон (22).
Чешский защитник "Адмирала" Либор Шулак отдал голевую передачу и набрал очки в 10-м матче подряд. Он побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, который принадлежал Роберту Саболичу и Даниилу Гутику (по девять матчей).
13 марта 2026 • начало в 12:30
Завершен
09:36 • Дмитро Тимашов
(Даниэль Усманов, Егор Чезганов)
03:38 • Егор Чезганов
(Даниэль Усманов, Либор Сулак)
07:18 • Павел Шэн
09:13 • Вячеслав Основин
(Kyle Olson, Дмитрий Дерябин)
18:45 • Дмитрий Завгородний
(Дмитро Тимашов, Вячеслав Основин)
58:57 • Дмитрий Дерябин
(Георгий Солянников, Павел Шэн)
11:22 • Всеволод Логвин
01:17 • Тайс Томпсон
