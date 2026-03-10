"Вашингтон" прервал серию поражений в НХЛ, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:3 (3:0, 0:3, 4:0). В составе "Кэпиталз" дубль оформил Коннор Макмайкл (18-я и 51-я минуты), еще по одной шайбе забросили Хендрикс Лапьер (3), Том Уилсон (10), Джастин Сурдиф (52), Этен Фрэнк (58) и Райан Леонард (60). У гостей отличились российский нападающий Матвей Гридин (37), Блейк Коулман (38) и белорусский форвард Егор Шарангович (39).