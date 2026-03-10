Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" прервал серию поражений в НХЛ, Овечкин очков не набрал - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:34 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/khokkey-2079597548.html
"Вашингтон" прервал серию поражений в НХЛ, Овечкин очков не набрал
"Вашингтон" прервал серию поражений в НХЛ, Овечкин очков не набрал - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
"Вашингтон" прервал серию поражений в НХЛ, Овечкин очков не набрал
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T04:34:00+03:00
2026-03-10T04:34:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
калгари флэймз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079597058_0:73:2076:1241_1920x0_80_0_0_6c7730b8bef24e62fc7f2fd2b969c773.jpg
https://ria.ru/20260310/khokkey-2079591350.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079597058_0:0:1962:1471_1920x0_80_0_0_cc2632792eddb79320210811eb8239df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, калгари флэймз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Калгари Флэймз, Александр Овечкин
"Вашингтон" прервал серию поражений в НХЛ, Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" с Овечкиным обыграл "Калгари" в матче чемпионата НХЛ

© REUTERS / Geoff BurkeАлександр Овечкин и хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" празднуют гол
Александр Овечкин и хоккеисты Вашингтон Кэпиталз празднуют гол - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Geoff Burke
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Вашингтон
7 : 3
Калгари
02:46 • Хендрик Лапьер
(Мартин Фехервари, Деклан Чисхолм)
09:13 • Том Уилсон
(Алексей Протас, Дилан Строум)
17:43 • Коннор Макмайкл
(Джастин Сурдиф, Энтони Бовилье)
50:52 • Коннор Макмайкл
51:15 • Джастин Сурдиф
57:14 • Этен Франк
(Брэндон Дюхейм, Хендрик Лапьер)
59:44 • Ryan Leonard
(Джастин Сурдиф)
36:08 • Matvei Gridin
(Олли Мяяття, Райан Строум)
37:39 • Блэйк Коулман
(Микаэль Баклунд, Ян Кузнецов)
38:55 • Егор Шарангович
(Джоэл Фараби)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:3 (3:0, 0:3, 4:0). В составе "Кэпиталз" дубль оформил Коннор Макмайкл (18-я и 51-я минуты), еще по одной шайбе забросили Хендрикс Лапьер (3), Том Уилсон (10), Джастин Сурдиф (52), Этен Фрэнк (58) и Райан Леонард (60). У гостей отличились российский нападающий Матвей Гридин (37), Блейк Коулман (38) и белорусский форвард Егор Шарангович (39).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот и результативными действиями не отметился. Защитник "Калгари" Ян Кузнецов отличился голевой передачей.
"Вашингтон" прервал трехматчевую серию поражений. "Кэпиталз" имеют в своем активе 71 балл после 65 матчей и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Калгари" потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Гол и передача Панарина помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Коламбус"
02:00
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзКалгари ФлэймзАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала