"Вашингтон" прервал серию поражений в НХЛ, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:3 (3:0, 0:3, 4:0). В составе "Кэпиталз" дубль оформил Коннор Макмайкл (18-я и 51-я минуты), еще по одной шайбе забросили Хендрикс Лапьер (3), Том Уилсон (10), Джастин Сурдиф (52), Этен Фрэнк (58) и Райан Леонард (60). У гостей отличились российский нападающий Матвей Гридин (37), Блейк Коулман (38) и белорусский форвард Егор Шарангович (39).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот и результативными действиями не отметился. Защитник "Калгари" Ян Кузнецов отличился голевой передачей.
"Вашингтон" прервал трехматчевую серию поражений. "Кэпиталз" имеют в своем активе 71 балл после 65 матчей и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Калгари" потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.