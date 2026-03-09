Рейтинг@Mail.ru
"Майами" обыграл "Детройт", Голдин провел третий матч в НБА - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Баскетбол
Баскетбол
 
08:47 09.03.2026 (обновлено: 08:52 09.03.2026)
"Майами" обыграл "Детройт", Голдин провел третий матч в НБА
"Майами" обыграл "Детройт", Голдин провел третий матч в НБА
"Майами Хит" обыграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
баскетбол
спорт
владислав голдин
бэм адебайо
тайлер хирро
торонто рэпторс
детройт пистонс
майами хит
спорт, владислав голдин, бэм адебайо, тайлер хирро, торонто рэпторс, детройт пистонс, майами хит, кейд каннингем, нба
Баскетбол, Спорт, Владислав Голдин, Бэм Адебайо, Тайлер Хирро, Торонто Рэпторс, Детройт Пистонс, Майами Хит, Кейд Каннингем, НБА
"Майами" обыграл "Детройт", Голдин провел третий матч в НБА

Голдин провел третью игру за "Майами" в НБА

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Майами Хит" обыграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами завершилась победой хозяев со счетом 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Детройта" Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 передач. В составе "Хит" больше всех очков набрал Тайлер Хирро - 25.
Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете 2 минуты 8 секунд и отметился двумя подборами. Баскетболист принял участие в третьем матче за клуб после подписания контракта в июне.
Центровой "Майами" Бэм Адебайо набрал 24 очка и стал вторым игроком франшизы после Дуэйна Уэйда, которому удалось преодолеть отметку в 10 тысяч очков за клуб в регулярном чемпионате. Всего на счету 28-летнего баскетболиста 10001 очко. Адебайо был выбран "Майами" под 14-м номером в первом раунде драфта НБА 2017 года и с тех пор выступал только за клуб из Флориды.
"Майами" (36 побед, 29 поражений) одержал пятую победу подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Лидирует в конференции "Детройт" (45 побед, 18 поражений), который потерпел четвертое поражение подряд.
Результаты других матчей:
"Торонто Рэпторс" - "Даллас Маверикс" - 122:92;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Вашингтон Уизардс" - 138:118;
"Милуоки Бакс" - "Орландо Мэджик" - 91:130;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Хьюстон Рокетс" - 145:120;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Индиана Пэйсерс" - 131:111;
"Сакраменто Кингз" - "Чикаго Буллз" - 126:110;
"Финикс Санз" - "Шарлотт Хорнетс" - 111:99.
Баскетбол Спорт Владислав Голдин Бэм Адебайо Тайлер Хирро Торонто Рэпторс Детройт Пистонс Майами Хит Кейд Каннингем НБА
 
