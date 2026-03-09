"Майами" обыграл "Детройт", Голдин провел третий матч в НБА

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Майами Хит" обыграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами завершилась победой хозяев со счетом 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Детройта" Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 передач. В составе "Хит" больше всех очков набрал Тайлер Хирро - 25.
Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете 2 минуты 8 секунд и отметился двумя подборами. Баскетболист принял участие в третьем матче за клуб после подписания контракта в июне.
Центровой "Майами" Бэм Адебайо набрал 24 очка и стал вторым игроком франшизы после Дуэйна Уэйда, которому удалось преодолеть отметку в 10 тысяч очков за клуб в регулярном чемпионате. Всего на счету 28-летнего баскетболиста 10001 очко. Адебайо был выбран "Майами" под 14-м номером в первом раунде драфта НБА 2017 года и с тех пор выступал только за клуб из Флориды.
"Майами" (36 побед, 29 поражений) одержал пятую победу подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Лидирует в конференции "Детройт" (45 побед, 18 поражений), который потерпел четвертое поражение подряд.
Результаты других матчей:
"Торонто Рэпторс" - "Даллас Маверикс" - 122:92;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Вашингтон Уизардс" - 138:118;
"Милуоки Бакс" - "Орландо Мэджик" - 91:130;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Хьюстон Рокетс" - 145:120;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Индиана Пэйсерс" - 131:111;
"Сакраменто Кингз" - "Чикаго Буллз" - 126:110;
"Финикс Санз" - "Шарлотт Хорнетс" - 111:99.