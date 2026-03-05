Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" упустил победу над "Ноттингем Форест" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Футбол
 
00:43 05.03.2026
"Манчестер Сити" упустил победу над "Ноттингем Форест" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" упустил победу над "Ноттингем Форест" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ноттингем Форест" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Манчестер Сити" упустил победу над "Ноттингем Форест" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ноттингем Форест" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:2. "Сити" дважды вел в счете благодаря мячам Антуана Семеньо (31-я минута) и Родри (62). У гостей отличились Морган Гиббс-Уайт (56) и Эллиот Андерсон (76).
Английская премьер-лига (АПЛ)
04 марта 2026 • начало в 22:30
Завершен
Манчестер Сити
2 : 2
Ноттингем Форрест
31‎’‎ • Антуан Семеньо
(Райан Шерки)
62‎’‎ • Родриго Эрнандес
(Раян Айт-Нури)
56‎’‎ • Морган Гиббс-Уайт
(Igor Jesus)
76‎’‎ • Эллиот Андерсон
(Каллум Хадсон-Одои)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Сити" (60) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, на 7 очков отставая от лидирующего "Арсенала", который обыграл "Брайтон" со счетом 1:0. У "горожан" есть матч в запасе. "Ноттингем Форест" (28) занимает 17-е место.
В следующем матче "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Вест Хэмом" 14 марта. "Ноттингем Форест" на следующий день примет "Фулхэм".
