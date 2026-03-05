Нас выселяют. Как россияне возвращаются c Ближнего Востока

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Кому-то удается попасть на вывозные рейсы авиакомпаний, некоторые покупают билеты со стыковкой в третьих странах, а кто-то переезжает из ОАЭ в Оман или Саудовскую Аравию, где воздушные гавани открыты. Какие варианты есть у российских туристов на Ближнем Востоке, с какими сложностями они сталкиваются и кого отправляют домой в первую очередь — в материале РИА Новости.

"Каждый день — переговорный ад"

Около 40 тысяч россиян остается в ОАЭ к вечеру 4 марта после совершения запланированных рейсов, рассказали в РСТ. Программа вывоза туристов с Ближнего Востока может занять до 12 дней.

Часть путешественников дожидается возвращения на родину в отелях, но везет не всем.

"Должны были вылетать из Дубая 1 марта "Аэрофлотом" в Москву. В 8:00 "Аэрофлот" прислал уведомление о переносе на 7 марта. Наш туроператор "Библио-Глобус" не отвечал три дня, при этом 1 марта нас чуть не выселили из отеля. Только в полдень мы получили сообщение от принимающей стороны, Al Khalidiah Tourism, с просьбой "не выселяться и ожидать", — объясняет Дарья Осипова из Москвы.

Отель потребовал освободить номер. "Нам удалось договориться с директором о том, что мы дождемся ответа от принимающей стороны в номере, а если ответ не придет, оплатим проживание самостоятельно — это около 30 тысяч рублей в сутки", — объясняет туристка. Фирма продлила пребывание до 3 марта, затем перевезла в другой отель, в Шарджу.

"Каждый день проходим переговорный ад, чтобы не оказаться на улице", — признается Дарья.

Семья туристки надеялась улететь вывозным рейсом. Но поскольку дата отправления уже назначена, более раннее возвращение в Россию невозможно.

Еще проблема — принимающая сторона, которая решает вопросы постфактум. "В 12:00 нас выселяют, мы звоним из лобби принимающей стороне, она продлевает номер еще на ночь. И так каждый день", — говорит Дарья.

"Улететь не так-то просто"

"Вторые сутки дежурим в аэропорту. Домой, в Екатеринбург, есть возможность вылететь только 5 марта, потому мы купили билеты в Москву, но рейс откладывали, и мы смогли переоформить их на Баку. Оттуда "Уральскими авиалиниями" за свои деньги улетим домой", — рассказала ria.ru Любовь Третьякова.

Покинуть ОАЭ семья должна была 28 февраля. От туроператора "Русский Экспресс" не могла получить никакой информации по горячей линии — отправляли к турагенту. "Ваучеры на проживание присылают, но не ежедневно", — пояснила Третьякова.

По ее словам, "принимающая сторона беспомощная, списки на регистрацию туристов в аэропорту не подали". В итоге, пережив первую ночь в бомбоубежище гостиницы, приняли решение ехать в аэропорт на такси.

Вечером 4 марта путешественники улетели из Дубая в Баку.

Россияне в Катаре ждут вывозных рейсов

"Мы 28 февраля должны были отправиться из Дохи в Москву рейсом авиакомпании Qatar Airways, он вылетел, но через час вернулся. Мы оперативно прошли пограничный контроль, а пока час ждали трансфер в отель на улице, прямо над нами пролетела иранская ракета, которую сбила система ПВО. Нас всех увели в укрытие в аэропорт", — вспоминает первый день пребывания в Катаре турист Алексей Антошин.

Он отмечает, что авиакомпания и государство Катар повели себя очень ответственно. Правительство объявило, что берет на себя все расходы на проживание и питание пассажиров до 7 марта.

"Первая ночь выдалась напряженной из-за массированной атаки и долгой работы ПВО. Небо было озарено ярким оранжевым цветом. Взрывов стало меньше, но напряжение от нахождения в опасной зоне, безусловно, имеется", — рассказывает Алексей.

"Живем мы, по сути, от дня ко дню. В 9:00 нам обещают новую информацию по поводу открытия аэропорта, но он закрыт, все рейсы отменены. Так проводим уже пятый день в надежде, что завтра будет другой статус", — говорит турист.

Путешественники обращаются в российское посольство в надежде услышать, что прорабатываются вывозные рейсы. "Но, к сожалению, мы уже много раз получали ответ, что никаких вывозных рейсов не будет, чтобы мы просто ждали". Туристы создали в "Телеграме" группу, где 248 участников, и делятся там информацией.

Алексей поясняет, что "власти Казахстана и Грузии отработали опцию вывоза своих граждан через Саудовскую Аравию". Также, по его словам, планируется вывозной рейс у белорусов.

Кто полетит первым

В РСТ рассказали, как россиян распределяют на вывозные рейсы из ОАЭ. Приоритет при эвакуации у туристов с детьми, инвалидов и тех, кто принимает жизненно важные лекарства, уточнил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.

Эксперт объяснил, что сейчас перевозят пассажиров с билетами на 28 февраля, 1, 2 и 3 марта. Туроператоры формируют списки клиентов, но распределением на рейсы занимаются авиакомпании.

"Мы собираем туристов по всем Эмиратам — путешественники не обязательно находятся в тех же гостиницах, в которых отдых завершился. Привозим в аэропорт, а там не справляются с повышенной нагрузкой. И работает принцип: у кого есть билеты, кто первый оказался у стойки, тех сажают. К сожалению, операторы никак не могут повлиять на то, кто на каком рейсе полетит", — добавил Мурадян.

По его словам, надо отнестись с пониманием к тому, что те, кто вовремя не получит извещение перевозчика и не явится на регистрацию, могут лишиться права возвращения эвакуационными рейсами. Им потом придется выписывать новые билеты на более поздние даты.

Еще факт: самолеты из стран Ближнего Востока могут отправляться неполными, потому что им нужно облететь большую территорию, то есть необходимо иметь запас топлива, объясняет Мурадян. Для этого по причине безопасности авиакомпании недогружают определенное число пассажиров и багажа. В самолет сажают столько людей, сколько могут увезти. Время в пути из Дубая в Москву увеличилось на три часа — с 5:21 до 8:21.

Маршруты на родину

На вечер 4 марта россияне вылетают на родину из аэропортов Дубая, Шарджи, Рас-эль-Хайма, Фуджейры.

Воздушное пространство Катара и Бахрейна по-прежнему закрыто. Рейсы из Абу-Даби приостановлены до 14:00 четверга, 5 марта.

Часть туристов на машинах добирается до Омана, оттуда летают лайнеры в Москву. Так, 4 марта в столицу прибыл вывозной рейс Red Wings из Маската. В этой стране сейчас массовый наплыв россиян, рассказала предпринимательница Регина Сафина.

Также можно улететь из Саудовской Аравии — Эр-Рияда, Джидды, Даммама. Трансфер из Дубая россиянам предлагают за две-три тысячи долларов, рассказал турист Андрей Нартыш.

Из Израиля можно добраться до Египта, а оттуда улететь в Россию из аэропорта Шарм-еш-Шейха.