В Дубае трансфер до других стран обойдется туристам в три тысячи долларов
НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Российским туристам, вынужденно задержавшимся в Дубае, предлагали трансфер в другие страны, откуда можно было бы улететь в Россию, цены начинались от 2-3 тысяч долларов, рассказал журналистам после возврата в Новосибирск пассажир первого вывозного рейса компании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая Андрей Нартыш.
"Рассматривали несколько вариантов, как уехать самостоятельно. Это был и Оман
в том числе, Саудовская Аравия
. Много было предложений трансфера, начиная от 2-3 тысяч долларов, это чтобы довезли до соседней страны. Ну и соответственно, оттуда билеты … тоже цены сразу же вверх", - рассказал мужчина.
"Отпуск продлился, но, честно говоря, уже очень хочется зимы, хочется домой и я рад, что мы прилетели", - добавил он.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ
. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.