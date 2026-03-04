Рейтинг@Mail.ru
В Дубае трансфер до других стран обойдется туристам в три тысячи долларов - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:21 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/dubay-2078568408.html
В Дубае трансфер до других стран обойдется туристам в три тысячи долларов
В Дубае трансфер до других стран обойдется туристам в три тысячи долларов - РИА Новости, 04.03.2026
В Дубае трансфер до других стран обойдется туристам в три тысячи долларов
Российским туристам, вынужденно задержавшимся в Дубае, предлагали трансфер в другие страны, откуда можно было бы улететь в Россию, цены начинались от 2-3 тысяч... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:21:00+03:00
2026-03-04T19:21:00+03:00
туризм
дубай
сша
иран
s7 airlines
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061458159_0:19:3191:1814_1920x0_80_0_0_b9d3751de4d60c136de5bceff7a683c2.jpg
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078555894.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061458159_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_67c87512fc016347c4869a68292322d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, сша, иран, s7 airlines, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Дубай, США, Иран, S7 Airlines, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае трансфер до других стран обойдется туристам в три тысячи долларов

РИА Новости: туристам в Дубае предлагали трансфер за несколько тысяч долларов

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Российским туристам, вынужденно задержавшимся в Дубае, предлагали трансфер в другие страны, откуда можно было бы улететь в Россию, цены начинались от 2-3 тысяч долларов, рассказал журналистам после возврата в Новосибирск пассажир первого вывозного рейса компании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая Андрей Нартыш.
"Рассматривали несколько вариантов, как уехать самостоятельно. Это был и Оман в том числе, Саудовская Аравия. Много было предложений трансфера, начиная от 2-3 тысяч долларов, это чтобы довезли до соседней страны. Ну и соответственно, оттуда билеты … тоже цены сразу же вверх", - рассказал мужчина.
"Отпуск продлился, но, честно говоря, уже очень хочется зимы, хочется домой и я рад, что мы прилетели", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Колесо обозрения Око Дубая на острове Bluewaters в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае
Вчера, 18:21
 
ТуризмДубайСШАИранS7 AirlinesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала