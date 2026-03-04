В Дубае трансфер до других стран обойдется туристам в три тысячи долларов

НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Российским туристам, вынужденно задержавшимся в Дубае, предлагали трансфер в другие страны, откуда можно было бы улететь в Россию, цены начинались от 2-3 тысяч долларов, рассказал журналистам после возврата в Новосибирск пассажир первого вывозного рейса компании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая Андрей Нартыш.