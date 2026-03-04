Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, на сколько длиннее стали полеты между Дубаем и Москвой - РИА Новости, 04.03.2026
12:37 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/polet-2078426103.html
Стало известно, на сколько длиннее стали полеты между Дубаем и Москвой
Стало известно, на сколько длиннее стали полеты между Дубаем и Москвой - РИА Новости, 04.03.2026
Стало известно, на сколько длиннее стали полеты между Дубаем и Москвой
Время в пути для рейсов между Дубаем и Москвой выросло в полтора раза на фоне напряженности и закрытия воздушных пространств на Ближнем Востоке, выяснило РИА... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:37:00+03:00
2026-03-04T12:37:00+03:00
Стало известно, на сколько длиннее стали полеты между Дубаем и Москвой

РИА Новости: время в пути между Дубаем и Москвой выросло в полтора раза

Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье
ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Время в пути для рейсов между Дубаем и Москвой выросло в полтора раза на фоне напряженности и закрытия воздушных пространств на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.
По данным сервиса Flightradar24, продолжительность полета рейса SU524 обычно составляет 5 часов 21 минуту. Время полета этого рейса, который во вторник вылетел из Дубая в Москву для вывоза российских туристов, увеличилось до 8 часов 21 минуты. Таким образом, время полета увеличилось на 56%, выяснило РИА Новости.
Район Даунтаун Дубай в Дубае
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак
Вчера, 10:10
Вчера, 10:10
Самолет "Аэрофлота" облетал зону конфликта через Красное и Средиземное моря.
При этом рейc авиакомпании flydubai FZ951 использовал другой маршрут – через страны Средней Азии, выяснило РИА Новости. Полет занял 7 часов 12 минут, в то время как обычно рейс с этим номером летит 5 часов 20 минут, то есть прибавка к обычному времени составила 35%.
Согласно этим данным, в среднем время полета по направлению Дубай-Москва увеличилось в полтора раза.
Аэропорты ОАЭ в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. Во вторник российские и зарубежные авиакомпании активизировали вывоз российских туристов из страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Большинство стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Сотрудник аэропорта около самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово
Первый вывозной рейс Emirates прибыл из Дубая в Москву
Вчера, 11:29
Вчера, 11:29
 
США Иран ОАЭ Военная операция США и Израиля против Ирана Дубай Москва
 
 
