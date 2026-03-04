Стало известно, на сколько длиннее стали полеты между Дубаем и Москвой

ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Время в пути для рейсов между Дубаем и Москвой выросло в полтора раза на фоне напряженности и закрытия воздушных пространств на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.

По данным сервиса Flightradar24, продолжительность полета рейса SU524 обычно составляет 5 часов 21 минуту. Время полета этого рейса, который во вторник вылетел из Дубая в Москву для вывоза российских туристов, увеличилось до 8 часов 21 минуты. Таким образом, время полета увеличилось на 56%, выяснило РИА Новости.

Самолет "Аэрофлота" облетал зону конфликта через Красное и Средиземное моря.

При этом рейc авиакомпании flydubai FZ951 использовал другой маршрут – через страны Средней Азии, выяснило РИА Новости. Полет занял 7 часов 12 минут, в то время как обычно рейс с этим номером летит 5 часов 20 минут, то есть прибавка к обычному времени составила 35%.

Согласно этим данным, в среднем время полета по направлению Дубай-Москва увеличилось в полтора раза.

Аэропорты ОАЭ в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. Во вторник российские и зарубежные авиакомпании активизировали вывоз российских туристов из страны.