Стало известно, на сколько длиннее стали полеты между Дубаем и Москвой
Время в пути для рейсов между Дубаем и Москвой выросло в полтора раза на фоне напряженности и закрытия воздушных пространств на Ближнем Востоке
ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Время в пути для рейсов между Дубаем и Москвой выросло в полтора раза на фоне напряженности и закрытия воздушных пространств на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.
По данным сервиса Flightradar24, продолжительность полета рейса SU524 обычно составляет 5 часов 21 минуту. Время полета этого рейса, который во вторник вылетел из Дубая в Москву для вывоза российских туристов, увеличилось до 8 часов 21 минуты. Таким образом, время полета увеличилось на 56%, выяснило РИА Новости.
Самолет "Аэрофлота" облетал зону конфликта через Красное и Средиземное моря.
При этом рейc авиакомпании flydubai FZ951 использовал другой маршрут – через страны Средней Азии, выяснило РИА Новости. Полет занял 7 часов 12 минут, в то время как обычно рейс с этим номером летит 5 часов 20 минут, то есть прибавка к обычному времени составила 35%.
Согласно этим данным, в среднем время полета по направлению Дубай-Москва увеличилось в полтора раза.
Аэропорты ОАЭ
в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. Во вторник российские и зарубежные авиакомпании активизировали вывоз российских туристов из страны.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. Большинство стран региона закрыли свое воздушное пространство.