04.03.2026

В Омане наблюдается массовый наплыв российских туристов
Туризм
Туризм
 
02:36 04.03.2026
В Омане наблюдается массовый наплыв российских туристов
В Омане наблюдается массовый наплыв российских туристов - РИА Новости, 04.03.2026
В Омане наблюдается массовый наплыв российских туристов
Массовый наплыв российских туристов наблюдается в Омане, в частности в отелях, на фоне отмен рейсов из ОАЭ, рассказала РИА Новости предпринимательница Регина... РИА Новости, 04.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
оман, оаэ, сша, туризм, россия, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Оман, ОАЭ, США, Туризм, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Омане наблюдается массовый наплыв российских туристов

РИА Новости: россияне заполонили отели Омана из-за отмены рейсов в ОАЭ

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на город Маскат в Омане
Вид на город Маскат в Омане - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на город Маскат в Омане. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Массовый наплыв российских туристов наблюдается в Омане, в частности в отелях, на фоне отмен рейсов из ОАЭ, рассказала РИА Новости предпринимательница Регина Сафина, которая живет в Омане.
Омане никогда не было так много русскоязычных туристов, отели забиты под завязку. Магазины не видели никогда такой выручки и продают всего больше в два раза. При этом большой спрос не на продукты, а на, например, традиционный ладан, финики, одежду", - рассказала Сафина агентству.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Вчера, 02:35
Собеседница агентства заявляет, что на границе ОАЭ и Омана очень много людей.
"Граница между Оманом и Эмиратами открыта, там просто очень много людей. Аэропорт в Маскате открыт", - сообщила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
В понедельник авиасообщение между Россией и ОАЭ, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией было восстановлено.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянка рассказала, сколько стоит выезд из ОАЭ через Оман в Россию
2 марта, 17:41
 
Туризм Оман ОАЭ США Россия Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
