В Омане наблюдается массовый наплыв российских туристов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Массовый наплыв российских туристов наблюдается в Омане, в частности в отелях, на фоне отмен рейсов из ОАЭ, рассказала РИА Новости предпринимательница Регина Сафина, которая живет в Омане.
"В Омане никогда не было так много русскоязычных туристов, отели забиты под завязку. Магазины не видели никогда такой выручки и продают всего больше в два раза. При этом большой спрос не на продукты, а на, например, традиционный ладан, финики, одежду", - рассказала Сафина агентству.
Собеседница агентства заявляет, что на границе ОАЭ и Омана очень много людей.
"Граница между Оманом и Эмиратами открыта, там просто очень много людей. Аэропорт в Маскате открыт", - сообщила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
В понедельник авиасообщение между Россией и ОАЭ, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией было восстановлено.