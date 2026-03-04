В Омане наблюдается массовый наплыв российских туристов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Массовый наплыв российских туристов наблюдается в Омане, в частности в отелях, на фоне отмен рейсов из ОАЭ, рассказала РИА Новости предпринимательница Регина Сафина, которая живет в Омане.