Посольство России в Египте содействует выезжающим из Израиля туристам

КАИР, 3 мар - РИА Новости. Посольство России в Египте сообщило, что внимательно отслеживает ситуацию с выезжающими из Израиля россиянами и оказывает возможное содействие.
"Внимательно отслеживаем ситуацию с выезжающими из Израиля соотечественниками и оказываем возможное содействие", - говорится в заявлении российского посольства.
Дипмиссия отметила, что пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать, через него можно попасть на территорию АРЕ при условии наличия загранпаспорта сроком действия не менее полугода.
"Въезд возможен по бесплатному "синайскому штампу", действующему 15 дней и позволяющему добраться до Шарм-эш-Шейха, чтобы оттуда вылететь в нашу страну регулярными прямыми рейсами, либо воспользоваться маршрутами с пересадкой в других странах", - сообщили в посольстве.
Дипмиссия добавила, что при перемещении с Синайского полуострова на остальную территорию Египта, включая перелет из Шарм-эш-Шейха транзитом через аэропорт Каира, потребуется приобрести туристическую визу стоимостью 30 долларов.
В ночь на понедельник группа россиян, покинувших Израиль, вылетела из аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха в Россию. Воздушное пространство Израиля остается закрытым с начала нынешней эскалации конфликта с Ираном. Посольство России в Израиле призвало россиян покидать страну через наземные переходы на границе с Иорданией и Египтом.