Посольство России в Египте содействует выезжающим из Израиля туристам - РИА Новости, 03.03.2026
16:51 03.03.2026 (обновлено: 17:12 03.03.2026)
Посольство России в Египте содействует выезжающим из Израиля туристам
Посольство России в Египте содействует выезжающим из Израиля туристам - РИА Новости, 03.03.2026
Посольство России в Египте содействует выезжающим из Израиля туристам
Посольство России в Египте сообщило, что внимательно отслеживает ситуацию с выезжающими из Израиля россиянами и оказывает возможное содействие. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, израиль, россия, египет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Россия, Египет, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство России в Египте содействует выезжающим из Израиля туристам

Посольство РФ в Египте оказывает содействие выезжающим из Израиля россиянам

КАИР, 3 мар - РИА Новости. Посольство России в Египте сообщило, что внимательно отслеживает ситуацию с выезжающими из Израиля россиянами и оказывает возможное содействие.
"Внимательно отслеживаем ситуацию с выезжающими из Израиля соотечественниками и оказываем возможное содействие", - говорится в заявлении российского посольства.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами
Вчера, 15:35
Дипмиссия отметила, что пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать, через него можно попасть на территорию АРЕ при условии наличия загранпаспорта сроком действия не менее полугода.
"Въезд возможен по бесплатному "синайскому штампу", действующему 15 дней и позволяющему добраться до Шарм-эш-Шейха, чтобы оттуда вылететь в нашу страну регулярными прямыми рейсами, либо воспользоваться маршрутами с пересадкой в других странах", - сообщили в посольстве.
Дипмиссия добавила, что при перемещении с Синайского полуострова на остальную территорию Египта, включая перелет из Шарм-эш-Шейха транзитом через аэропорт Каира, потребуется приобрести туристическую визу стоимостью 30 долларов.
В ночь на понедельник группа россиян, покинувших Израиль, вылетела из аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха в Россию. Воздушное пространство Израиля остается закрытым с начала нынешней эскалации конфликта с Ираном. Посольство России в Израиле призвало россиян покидать страну через наземные переходы на границе с Иорданией и Египтом.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка недалеко от посольства США в Эр-Рияде после ударов беспилотников - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россияне не пострадали при атаке на посольство США в Эр-Рияде
Вчера, 10:52
 
В миреИзраильРоссияЕгипетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
