Экс-тренер "Монако" возглавил бразильский "Фламенго"
Бразильский футбольный клуб "Фламенго" объявил в соцсети Х о назначении португальца Леонарду Жардима на пост главного тренера команды. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
