Экс-тренер "Монако" возглавил бразильский "Фламенго"
10:37 05.03.2026
Экс-тренер "Монако" возглавил бразильский "Фламенго"
05.03.2026
Экс-тренер "Монако" возглавил бразильский "Фламенго"
Бразильский футбольный клуб "Фламенго" объявил в соцсети Х о назначении португальца Леонарду Жардима на пост главного тренера команды. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Леонарду Жардим. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" объявил в соцсети Х о назначении португальца Леонарду Жардима на пост главного тренера команды.
Новый тренер подписал контракт до декабря 2027 года. В его штаб вошли помощники Антонио Виейра, Жозе Баррос и Диого Диаш.
Жардим сменил на посту главного тренера "Фламенго" Филипе Луиса, уволенного на этой неделе после победы со счетом 8:0 над "Мадурейру" в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро. В текущем сезоне "Фламенго" уступил "Коринтиансу" в Суперкубке Бразилии и аргентинскому "Ланусу" в Кубке Южной Америки.
Жардиму 51 год. Прежде он возглавлял португальские "Брагу" и "Спортинг", греческий "Олимпиакос", "Монако", саудовский "Аль-Хиляль", "Шабаб Аль-Ахли" и "Аль-Айн" из ОАЭ, катарский "Аль-Райян" и бразильский "Крузейро". В сезоне-2016/17 Жардим привел "Монако" к победе в чемпионате Франции.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Фламенго" подал в суд на бывшего футболиста "Зенита" Жерсона, пишут СМИ
16 января, 00:20
 
Футбол
 
