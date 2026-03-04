Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист сборной рассказал, что отличает Карпина от других тренеров
13:18 04.03.2026
Экс-футболист сборной рассказал, что отличает Карпина от других тренеров
Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов заявил РИА Новости, что главного тренера национальной команды Валерия Карпина от других специалистов
Экс-футболист сборной рассказал, что отличает Карпина от других тренеров

Кудряшов: Карпина от других тренеров отличает неформальное общение

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов заявил РИА Новости, что главного тренера национальной команды Валерия Карпина от других специалистов, с которыми он работал, отличает неформальное общение.
Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. В разные годы он работал с Карпиным в московском "Спартаке" и сборной России.
"Он больше общается с игроками неформально (по сравнению с другими тренерами). Это про Карпина", - сказал Кудряшов.
Помимо Карпина экс-защитник в разные годы работал в том числе под руководством Рашида Рахимова, Курбана Бердыева и Станислава Черчесова. За время профессиональной карьеры он успел поиграть за московский "Спартак", "Ростов", грозненский "Терек", казанский "Рубин", подмосковные "Химки", а также турецкий "Антальяспор".
Ближайшие матчи сборная России проведет в конце марта. 27 марта в Краснодаре состоится игра с командой Никарагуа, а 31 марта подопечные Карпина в Санкт-Петербурге встретятся со сборной Мали.
