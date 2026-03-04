"Барселона" разгромила "Атлетико", но вылетела из Кубка Испании

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Барселона" разгромила мадридский "Атлетико" в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу, но завершила выступление на турнире.

Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась победой "сине-гранатовых" со счетом 3:0. Мячи забили Марк Берналь (29-я и 72-я минуты) и Рафинья (50), реализовавший 11-метровый удар.