Футбол
 
01:04 04.03.2026
"Барселона" разгромила "Атлетико", но вылетела из Кубка Испании
"Барселона" разгромила мадридский "Атлетико" в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу, но завершила выступление на турнире. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
футбол
спорт
барселона
атлетико (мадрид)
кубок испании
https://ria.ru/20260302/messi-2077784382.html
Новости
спорт, барселона, атлетико (мадрид), кубок испании
Футбол, Спорт, Барселона, Атлетико (Мадрид), Кубок Испании
"Барселона" забила "Атлетико" три мяча, но вылетела из Кубка Испании по футболу

Ламин Ямаль
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Барселона" разгромила мадридский "Атлетико" в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу, но завершила выступление на турнире.
Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась победой "сине-гранатовых" со счетом 3:0. Мячи забили Марк Берналь (29-я и 72-я минуты) и Рафинья (50), реализовавший 11-метровый удар.
Кубок Испании
03 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Барселона
3 : 0
Атлетико Мадрид
29‎’‎ • Марк Берналь
(Ламин Ямаль)
45‎’‎ • Рафинья (П)
72‎’‎ • Марк Берналь
(Жуан Канселу)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первом матче мадридцы одержали победу со счетом 4:0 и взяли верх по сумме двух встреч. "Атлетико" вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2012/13. "Барселона" - действующий обладатель трофея.
Второй финалист определится в матче "Реал Сосьедад" - "Атлетик" в среду. В первой игре "Реал Сосьедад" добился гостевой победы со счетом 1:0.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Орландо Сити" в матче MLS
2 марта, 08:22
 
ФутболСпортБарселонаАтлетико (Мадрид)Кубок Испании
 
