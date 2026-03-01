https://ria.ru/20260301/vankuver-2077594744.html
"Сиэтл" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ
"Сиэтл" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Сиэтл" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ
"Сиэтл Кракен" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
сиэтл
"Сиэтл" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ
"Ванкувер" потерпел пятое поражение подряд в НХЛ, уступив "Сиэтлу"