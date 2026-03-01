Рейтинг@Mail.ru
"Сиэтл" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ
Хоккей
 
08:40 01.03.2026
"Сиэтл" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ
"Сиэтл" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ
"Сиэтл Кракен" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
хоккей
спорт
сиэтл
винс данн
сиэтл кракен
ванкувер кэнакс
джордан эберле
чендлер стивенсон
сиэтл
хоккей, сиэтл, винс данн, сиэтл кракен, ванкувер кэнакс, джордан эберле, чендлер стивенсон, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сиэтл, Винс Данн, Сиэтл Кракен, Ванкувер Кэнакс, Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Сиэтл" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ

"Ванкувер" потерпел пятое поражение подряд в НХЛ, уступив "Сиэтлу"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Сиэтле, завершилась победой хозяев со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Винс Данн (8-я минута), Чендлер Стивенсон (11), Джордан Эберле (34, 58) и Мэттью Бенирс (52). Гол гостей на счету Лиама Эгрена (29).
"Ванкувер" потерпел пятое поражение подряд и с 43 очками идет на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе, где "Сиэтл" (65 баллов) занимает четвертую позицию.
В другом матче "Даллас Старз" на своем льду в овертайме обыграл "Нэшвилл Предаторз" со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).
15 марта 2026 • начало в 05:00
Матч не начался
Ванкувер
:
Сиэтл
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортСиэтлВинс ДаннСиэтл КракенВанкувер КэнаксДжордан ЭберлеЧендлер СтивенсонДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
