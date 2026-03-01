https://ria.ru/20260301/khokkey-2077573933.html
Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе "Нью-Джерси" шайбы забросили Тимо Майер (26-я минута), Даги Хэмилтон (40) и Нико Хишир (60). У "Блюз" автором единственного гола стал российский нападающий Павел Бучневич (59), который был признан третьей звездой матча.
Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко нанес один бросок в створ и применил два силовых приема. Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк дважды бросил в створ и очков не набрал. Форвард "Девилз" Максим Цыплаков нанес один бросок, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.
"Сент-Луис" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" прервал серию из пяти поражений подряд.