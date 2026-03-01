Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси"

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе "Нью-Джерси" шайбы забросили Тимо Майер (26-я минута), Даги Хэмилтон (40) и Нико Хишир (60). У "Блюз" автором единственного гола стал российский нападающий Павел Бучневич (59), который был признан третьей звездой матча.

Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко нанес один бросок в створ и применил два силовых приема. Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк дважды бросил в створ и очков не набрал. Форвард "Девилз" Максим Цыплаков нанес один бросок, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.