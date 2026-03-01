Рейтинг@Mail.ru
Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
Хоккей
 
03:45 01.03.2026
Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026
Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нью-Джерси"

Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 марта 2026 • начало в 01:00
Завершен
Сент-Луис
1 : 3
Нью-Джерси
58:42 • Павел Бучневич
(Пиус Сутер)
25:37 • Тимо Майер
(Бретт Пеши, Люк Хьюз)
39:44 • Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Якоб Маркстрем)
59:55 • Нико Хишир
(Йеспер Братт, Коннор Браун)
Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе "Нью-Джерси" шайбы забросили Тимо Майер (26-я минута), Даги Хэмилтон (40) и Нико Хишир (60). У "Блюз" автором единственного гола стал российский нападающий Павел Бучневич (59), который был признан третьей звездой матча.
Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко нанес один бросок в створ и применил два силовых приема. Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк дважды бросил в створ и очков не набрал. Форвард "Девилз" Максим Цыплаков нанес один бросок, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.
"Сент-Луис" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" прервал серию из пяти поражений подряд.
