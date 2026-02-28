Финны отобрали борщ у россиян и отдали его украинцам

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Борщ снова оказался в эпицентре культурно-политического противостояния между Россией и Украиной. Теперь уже постарались финны.

Куда на этот раз завернула история многолетнего конфликта из-за национального блюда?

Google запустил кулинарную войну

В 2021 году платформа "Google Искусство и культура" опубликовала материал о десяти российских блюдах, вошедших в историю. Среди них оказался и борщ. "В ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!" — сообщалось в статье.

Украинский вариант — с тертым салом и чесноком — был представлен как одна из региональных версий. Реакция украинской стороны не заставила себя ждать. Особого накала борьба достигла, когда украинское посольство в Париже обнаружило в кулинарном гиде " Мишлен " рассказ о русской кухне, где упоминался борщ.

Кульминацией кулинарного идиотизма стал официальный борщ-батл, организованный украинским кабинетом министров. Итоги соревнования опубликовали тогда на правительственном портале.

Победительницей стала вице-премьер Ольга Стефанишина, которая вместе с главой Минкультуры Александром Ткаченко сварила суп с вишнями. Конкуренты — министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и министр экономики Игорь Петрашко — использовали капусту.

Стефанишина произнесла торжественную речь, в которой упомянула "откровенные попытки кражи" национального достояния. "Борщ наш! Украинский… Идет война за борщ, как и за украинские территории", — провозгласила она, связав кулинарный спор с политической повесткой.

Под защитой ЮНЕСКО

В 2022 году Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил борщ как украинское блюдо в список нематериального наследия. В заявлении на сайте ЮНЕСКО подчеркивалось , что оценочный орган рекомендовал принять такое решение из-за конфликта в стране. При этом отмечалось, что культура приготовления борща распространена среди других стран региона, а включение элемента в перечни конвенции не подразумевает исключительности или собственности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это решение остроумно.

"Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — написала Захарова в своем телеграм-канале.

"Запатентовать" борщ

Тем временем финские интернет-ресурсы, как пишет Yle, не считают борщ исключительно украинским блюдом. Однако под влиянием русофобских настроений и наплыва беженцев с Украины общественность европейской страны начала предпринимать меры, чтобы "отобрать" борщ у России.

Историк кулинарии, кандидат филологических наук Максим Марусенков считает это спорное блюдо общим достоянием современных России, Украины и Польши.

"Базовый рецепт — так сказать, протоборщ — был очень незамысловатым. Сварить такую похлебку догадались бы в любом регионе, где растет свекла", — объясняет эксперт.

По его словам, в малороссийских и юго-западных губерниях борщ просто стал массовым, народным блюдом, в то время как в других областях он долго оставался едой усадебной и городской кухни.

"Отсюда и взялось ложное представление о первородстве именно малороссийской версии борща. На самом деле это просто региональная разновидность русского или, если угодно, общерусского блюда", — подчеркивает Марусенков.

Поэтому попытки "запатентовать" борщ Марусенков считает смехотворными. "С тем же успехом можно отстаивать эксклюзивные права на жареные пирожки или ржаные лепешки", — иронизирует эксперт.

От супа до международной политики

А началось все с обычного поста в соцсетях. Российский телеведущий Андрей Бочаров написал : "После катка отлично заходит русский борщ". Под публикацию набежали пользователи с Украины, оставив тысячи комментариев.

Эта дискуссия вскрыла глубинные пласты идентичности, которые в обычное время остаются скрытыми. Борщ, который на протяжении столетий объединял народы Восточной Европы за общим столом, вдруг стал символом раздора.

Финский опыт показывает, что даже в странах, далеких от кулинарных традиций Восточной Европы, политическая конъюнктура влияет на восприятие таких простых вещей, как суп.