https://ria.ru/20210420/borsch-1729113992.html

Google признал борщ российским блюдом

Google признал борщ российским блюдом

Интернет-платформа "Google искусство и культура" включила борщ в список десяти российских блюд, вошедших в историю. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:11

2021-04-20T15:11

2021-04-20T15:41

андрей бочаров

google

хабаровск

общество

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Интернет-платформа "Google искусство и культура" включила борщ в список десяти российских блюд, вошедших в историю."История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!" — рассказывается в статье. Со временем борщевик заменили другими ингредиентами, а название "борщ" стало собирательным для супов с кислым вкусом, объяснили авторы материала.Они уточнили, что в поваренных книгах существует много вариантов борща, а украинский — с тертым салом и чесноком — один из них. Это блюдо можно готовить с разными видами мяса — беконом, сосисками и вареной говядиной — или с красным перцем и копченой свининой ("по-флотски"). Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о "русском борще", вызвав шквал критики со стороны украинцев. Некоторые из них заявили, россияне "своровали" блюдо.При этом МИД России отмечал, что борщ считают национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.

https://ria.ru/20210419/kukhnya-1728863890.html

хабаровск

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андрей бочаров, google, хабаровск, общество