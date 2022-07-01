https://ria.ru/20220701/borsch-1799634313.html

Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 01.07.2022

Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:51

2022-07-01T16:51

2022-07-01T17:32

мария захарова

украина

киев

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_305:645:2800:2048_1920x0_80_0_0_d24d62223e2ae1dafd51790025ca68c9.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите."Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — написала Захарова в своем Telegram-канале.При этом она пояснила, что в настоящее время представляет собой "современный киевский национализм"."Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины "украинским национальным продуктом?" — задала риторический вопрос дипломат.Ранее оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал комитету принять решение по культуре приготовления борща из-за конфликта на Украине. Орган подчеркнул, что культура приготовления борща распространена среди других стран в этом регионе и что включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.

https://ria.ru/20211218/borsch-1764219367.html

https://ria.ru/20210420/borsch-1729159458.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, украина, киев, юнеско