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Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 01.07.2022
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Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО
Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 01.07.2022
Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:51
2022-07-01T17:32
мария захарова
украина
киев
юнеско
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите."Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — написала Захарова в своем Telegram-канале.При этом она пояснила, что в настоящее время представляет собой "современный киевский национализм"."Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины "украинским национальным продуктом?" — задала риторический вопрос дипломат.Ранее оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал комитету принять решение по культуре приготовления борща из-за конфликта на Украине. Орган подчеркнул, что культура приготовления борща распространена среди других стран в этом регионе и что включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.
https://ria.ru/20211218/borsch-1764219367.html
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мария захарова, украина, киев, юнеско
16:51 01.07.2022 (обновлено: 17:32 01.07.2022)
 
Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Захарова напомнила, что при первом упоминании борщ был назван блюдом русских жителей Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите.
"Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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При этом она пояснила, что в настоящее время представляет собой "современный киевский национализм".
"Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины "украинским национальным продуктом?" — задала риторический вопрос дипломат.
Ранее оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал комитету принять решение по культуре приготовления борща из-за конфликта на Украине. Орган подчеркнул, что культура приготовления борща распространена среди других стран в этом регионе и что включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.
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Мария ЗахароваУкраинаКиевЮНЕСКО
 
 
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