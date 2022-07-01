16:51 01.07.2022 (обновлено: 17:32 01.07.2022)
Захарова высмеяла внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО
Захарова напомнила, что при первом упоминании борщ был назван блюдом русских жителей Киева
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите.
"Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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При этом она пояснила, что в настоящее время представляет собой "современный киевский национализм".
"Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины "украинским национальным продуктом?" — задала риторический вопрос дипломат.
Ранее оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал комитету принять решение по культуре приготовления борща из-за конфликта на Украине. Орган подчеркнул, что культура приготовления борща распространена среди других стран в этом регионе и что включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.
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