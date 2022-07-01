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Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо - РИА Новости, 01.07.2022
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Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо
Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо - РИА Новости, 01.07.2022
Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо
Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил борщ как украинское блюдо в список нематериального наследия, говорится в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:26
2022-07-01T16:46
юнеско
в мире
украина
борщ
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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил борщ как украинское блюдо в список нематериального наследия, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЮНЕСКО.Оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал комитету принять такое решение из-за конфликта в стране. Подчеркивается, что культура приготовления борща распространена среди других стран в этом регионе, а включение какого-либо элемента в один из перечней конвенции не подразумевает исключительности или собственности.Список нематериального наследия, требующего срочного сохранения, — мера международной защиты, содержащаяся в конвенции, принятой ЮНЕСКО в 2003 году.
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юнеско, в мире, украина, борщ
14:26 01.07.2022 (обновлено: 16:46 01.07.2022)
 
Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо

ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТарелка с борщом
Тарелка с борщом - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Тарелка с борщом. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил борщ как украинское блюдо в список нематериального наследия, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЮНЕСКО.

"Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране", — сказано в документе.

Оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал комитету принять такое решение из-за конфликта в стране. Подчеркивается, что культура приготовления борща распространена среди других стран в этом регионе, а включение какого-либо элемента в один из перечней конвенции не подразумевает исключительности или собственности.
Список нематериального наследия, требующего срочного сохранения, — мера международной защиты, содержащаяся в конвенции, принятой ЮНЕСКО в 2003 году.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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