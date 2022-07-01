https://ria.ru/20220701/borsch-1799574038.html

Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо

Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо - РИА Новости, 01.07.2022

Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил борщ как украинское блюдо в список нематериального наследия, говорится в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:26

2022-07-01T14:26

2022-07-01T16:46

юнеско

в мире

украина

борщ

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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил борщ как украинское блюдо в список нематериального наследия, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЮНЕСКО.Оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал комитету принять такое решение из-за конфликта в стране. Подчеркивается, что культура приготовления борща распространена среди других стран в этом регионе, а включение какого-либо элемента в один из перечней конвенции не подразумевает исключительности или собственности.Список нематериального наследия, требующего срочного сохранения, — мера международной защиты, содержащаяся в конвенции, принятой ЮНЕСКО в 2003 году.

https://ria.ru/20220609/rossiya-1794394483.html

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

юнеско, в мире, украина, борщ