Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201206/borsch-1587926929.html
Артист написал пост о "русском борще" и разозлил украинцев
Артист написал пост о "русском борще" и разозлил украинцев
Актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook пост о "русском борще" и разозлил украинских пользователей. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:58
2020-12-06T19:58
россия
ситуация на украине
украина
соцсети
еда
кулинария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_0:92:2001:1217_1400x0_80_0_0_84b42e2e6188fc8494014c4ff1dca4aa.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook пост о "русском борще" и разозлил украинских пользователей."После катка отлично заходит русский борщ", — написал он.Публикация собрала уже более двух тысяч комментариев. Некоторых украинцев возмутило "воровство" блюда россиянами. "С каких пор борщ стал русским?" — возмутился пользователь, указавший в профиле местом жительства Киев."Борщ может быть только украинский", — написала одна из пользовательниц соцсети."Что такое русский борщ? Русские щи знаю. Украинский борщ знаю", — удивился житель Запорожья.Российских пользователей, в свою очередь, публикация не задела."Маловато. И без пампушек", — констатировала одна из подписчиц."Выглядит очень аппетитно. Оригинальная подача", — отметили в комментариях."Кто все эти люди, которые даже в борще видят политику вместо просто вкусного обеда?" — удивилась пользовательница.
https://ria.ru/20201205/kukhnya-1587773456.html
https://ria.ru/20200316/1568646550.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_128:0:1871:1307_1400x0_80_0_0_b6be3ff563903ef687455a580cf6054f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, украина, соцсети, еда, кулинария, в мире

Артист написал пост о "русском борще" и разозлил украинцев

19:58 06.12.2020
 
© Flickr / liz westМясной борщ
Мясной борщ - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Flickr / liz west
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook пост о "русском борще" и разозлил украинских пользователей.
"После катка отлично заходит русский борщ", — написал он.
Суп из крапивы и щавеля - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 03:32Туризм
Американка назвала уникальные блюда русской кухни
Публикация собрала уже более двух тысяч комментариев. Некоторых украинцев возмутило "воровство" блюда россиянами.
"С каких пор борщ стал русским?" — возмутился пользователь, указавший в профиле местом жительства Киев.
"Борщ может быть только украинский", — написала одна из пользовательниц соцсети.
"Что такое русский борщ? Русские щи знаю. Украинский борщ знаю", — удивился житель Запорожья.
Российских пользователей, в свою очередь, публикация не задела.
"Маловато. И без пампушек", — констатировала одна из подписчиц.
"Выглядит очень аппетитно. Оригинальная подача", — отметили в комментариях.
"Кто все эти люди, которые даже в борще видят политику вместо просто вкусного обеда?" — удивилась пользовательница.
Борщ - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
16 марта, 05:06
Кремлевский повар раскрыл рецепт "правильного" борща с зажаркой
 
РоссияСитуация на УкраинеУкраинаСоцсетиЕдаКулинарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"
08:34Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11
08:31Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
08:27Врачи в Красноярске вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку
08:17В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы
08:11Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе
08:07В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни
08:03Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести
08:00Российские ученые усовершенствовали метод мониторинга морской воды
07:59Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
07:31Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
07:27На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит
07:18Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра
07:16Пассажиры "Аэрофлота" несколько часов не могут вылететь из Нью-Йорка
07:10Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона
07:05Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность
06:50Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом
06:40Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы
06:39Рогозин призвал поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции
06:33Врачи посоветовали отказаться от новогодних корпоративов из-за COVID-19
Лента новостейМолния