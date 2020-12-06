https://ria.ru/20201206/borsch-1587926929.html

Артист написал пост о "русском борще" и разозлил украинцев

Артист написал пост о "русском борще" и разозлил украинцев

Актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook пост о "русском борще" и разозлил украинских пользователей. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T19:58

2020-12-06T19:58

2020-12-06T19:58

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook пост о "русском борще" и разозлил украинских пользователей."После катка отлично заходит русский борщ", — написал он.Публикация собрала уже более двух тысяч комментариев. Некоторых украинцев возмутило "воровство" блюда россиянами. "С каких пор борщ стал русским?" — возмутился пользователь, указавший в профиле местом жительства Киев."Борщ может быть только украинский", — написала одна из пользовательниц соцсети."Что такое русский борщ? Русские щи знаю. Украинский борщ знаю", — удивился житель Запорожья.Российских пользователей, в свою очередь, публикация не задела."Маловато. И без пампушек", — констатировала одна из подписчиц."Выглядит очень аппетитно. Оригинальная подача", — отметили в комментариях."Кто все эти люди, которые даже в борще видят политику вместо просто вкусного обеда?" — удивилась пользовательница.

https://ria.ru/20201205/kukhnya-1587773456.html

https://ria.ru/20200316/1568646550.html

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россия, ситуация на украине, украина, соцсети, еда, кулинария, в мире