https://ria.ru/20201206/borsch-1587926929.html
Артист написал пост о "русском борще" и разозлил украинцев
Артист написал пост о "русском борще" и разозлил украинцев
Актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook пост о "русском борще" и разозлил украинских пользователей. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:58
2020-12-06T19:58
2020-12-06T19:58
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook пост о "русском борще" и разозлил украинских пользователей."После катка отлично заходит русский борщ", — написал он.Публикация собрала уже более двух тысяч комментариев. Некоторых украинцев возмутило "воровство" блюда россиянами. "С каких пор борщ стал русским?" — возмутился пользователь, указавший в профиле местом жительства Киев."Борщ может быть только украинский", — написала одна из пользовательниц соцсети."Что такое русский борщ? Русские щи знаю. Украинский борщ знаю", — удивился житель Запорожья.Российских пользователей, в свою очередь, публикация не задела."Маловато. И без пампушек", — констатировала одна из подписчиц."Выглядит очень аппетитно. Оригинальная подача", — отметили в комментариях."Кто все эти люди, которые даже в борще видят политику вместо просто вкусного обеда?" — удивилась пользовательница.
https://ria.ru/20201205/kukhnya-1587773456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, украина, соцсети, еда, кулинария, в мире
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook пост о "русском борще" и разозлил украинских пользователей.
"После катка отлично заходит русский борщ", — написал он.
Публикация собрала уже более двух тысяч комментариев. Некоторых украинцев возмутило "воровство" блюда россиянами.
"С каких пор борщ стал русским?" — возмутился пользователь, указавший в профиле местом жительства Киев.
"Борщ может быть только украинский", — написала одна из пользовательниц соцсети.
"Что такое русский борщ? Русские щи знаю. Украинский борщ знаю", — удивился житель Запорожья.
Российских пользователей, в свою очередь, публикация не задела.
"Маловато. И без пампушек", — констатировала одна из подписчиц.
"Выглядит очень аппетитно. Оригинальная подача", — отметили в комментариях.
"Кто все эти люди, которые даже в борще видят политику вместо просто вкусного обеда?" — удивилась пользовательница.