https://ria.ru/20201231/borsch-1591552009.html

"Борщ — наш". У кого Киев пытается отобрать права на это блюдо

"Борщ — наш". У кого Киев пытается отобрать права на это блюдо

Министерство культуры Украины ведет борьбу за борщ. В Киеве намерены внести его в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Всплеск патриотизма... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:02

россия

руслан бортник

донбасс

юнеско

николай гоголь

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киев

украина

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Министерство культуры Украины ведет борьбу за борщ. В Киеве намерены внести его в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Всплеск патриотизма случился из-за сетевой дискуссии о том, чье же это блюдо. Насколько удалось политизировать суп из свеклы — разбиралось РИА Новости. Битва за супВ начале декабря российский телеведущий Андрей Бочаров написал в "Фейсбуке": "После катка отлично заходит русский борщ". Под публикацию набежали, как говорят на сетевом жаргоне, пользователи из Украины, оставив тысячи комментариев. Одни язвили, другие негодовали. "Щи — это то, что осталось после того, как помыли кастрюлю после борща", — так отдельные блогеры отстаивали приоритет национальной кухни.А на прошлой неделе украинский кабинет министров провел борщ-баттл. Итоги опубликовали на официальном портале правительства. Победила заместитель премьер-министра Ольга Стефанишина — вместе с главой Минкультуры Александром Ткаченко она сварила суп с вишнями. Ей уступили министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко, использовавшие капусту. Стефанишина произнесла подобающую торжественному случаю речь, упомянув "откровенные попытки кражи" национального достояния. "Борщ наш! Украинский… Идет война за борщ, как и за украинские территории", — провозгласила она. И сообщила, что Киев пытается включить рецепт борща в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Судивший кулинарное состязание председатель общественной организации "Институт культуры Украины" Евгений Клопотенко выразил надежду на то, что теперь в стране появятся улицы, названные в честь свекольной похлебки, памятники. "Начнем традицию празднования Всемирного дня борща и запуска тематических телевизионных шоу", — предложил он.Потом объявили кулинарный марафон — в галерее искусств должны были собраться представители регионов страны, чтобы "найти уникальную формулу" национального блюда. Минкульт захлебывался от восторга: "Борщ — сколько в себе сочетает это слово: история, культура, быт, Восток и Запад... Борщ, ты безграничен, как космос".Но тут обнаружили, что все не так просто. "На этот раз выполнение всех требований к предоставленной участниками закупки технической документации требует больше времени, чем мы рассчитывали", — посетовали в ведомстве. И призвали всех варить борщи дома. "Это важный вклад в поддержку инициативы о внесении замечательного блюда в перечень культурного наследия ЮНЕСКО", — заверили чиновники.Борьбу вели и за рубежом. Украинское посольство в Париже увидело в кулинарном гиде "Мишлен" рассказ о русской кухне, там упоминался и борщ. Дипломаты рапортовали, что "конструктивно поговорили с "Мишлен" по поводу борща в ресторанах Москвы"."Получили извинения за "гастроопрометчивость с нежелательным политическим привкусом". Теперь "на кулинарной сцене в России предлагают борщ в разных формах и вариациях". Работаем над запуском гастрогида "Мишлен" в Киеве", — информировали в Twitter посольства. В "Мишлен" не поделились впечатлениями от встречи с украинскими дипломатами. Но на соответствующей странице в описании Москвы борщ остался. Великие истиныО том, как на Украине относятся к инициативе Министерства культуры, судить сложно — социологических исследований не проводили. Но мнения людей, опрошенных, например, на улицах Харькова, разделились.Кто-то допускал возможность русского борща, кто-то — нет. "Российского нет борща, щи — ихнее культурное достояние", — рассудил один горожанин. "У нас похожая культура", — возразил другой. Совпадение это или нет, но в тех же 20-х числах декабря польская "Газета Выборча" организовала голосование за самый популярный рождественский суп. Победила похлебка со свеклой. В статье по этому поводу автор кулинарных книг Марта Дымек отметила, что "борщ очень важен для польской кулинарной культуры". Впрочем, уточнила: этот суп вообще характерен для Восточной Европы.Украинский экономист Алексей Кущ иронизирует: споры о том, чей борщ, приобрели "размах метафизического диспута о великой истине". "Но, с точки зрения Минкультуры Украины, это дешевый и понятный способ популяризации страны. Можно пригласить голливудскую знаменитость, чтобы снять фильм о Киеве, это дорого и не всегда эффективно. А можно раскручивать простое блюдо, кто-то из иностранцев заинтересуется и попробует его", — объясняет собеседник РИА Новости.Глава Украинского института политики Руслан Бортник указывает на то, что "бульварную, уличную, как сейчас говорят, хайповую тему "чей борщ" не могли не подхватить политики. "Потому что это вопрос чувствительный. В нынешнем украино-российском противостоянии идет дележка десятивекового исторического наследия. "Чей Гоголь?", "Чья Русь?" — тоже из этого ряда", — уточняет он. Многие украинцы очень болезненно пережили утрату различных брендов УССР, добавляет Бортник. В целом же столь бурная реакция и взаимный троллинг — свидетельство того, что украинское общество устало от войны в Донбассе, которая воспринимается как противостояние двух стран. Права на едуИсторик кулинарии, кандидат филологических наук Максим Марусенков считает это спорное блюдо общим достоянием современных России, Украины и Польши. "Исторический борщ довольно сильно отличался от того, что знакомо нам. Базовый рецепт — так сказать, протоборщ — был очень незамысловатым. Сварить такую похлебку догадались бы в любом регионе, где растет свекла. В малороссийских и юго-западных губерниях борщ просто стал массовым, народным, в то время как в других областях он долго оставался блюдом усадебной и городской кухни. Отсюда и взялось ложное представление о первородстве именно малороссийской версии борща. На самом деле это просто региональная разновидность русского или, если угодно, общерусского блюда", — объясняет эксперт.Да и выявить "правильный", "единственно верный" рецепт непросто. "Ингредиенты и способы приготовления менялись и хронологически, и географически. В конце XVIII века борщ готовили иначе, чем в начале XX-го, а в Полтавской губернии — не так, как в Тульской", — добавляет Марсенков. Да и свекла не всегда была такой сладкой и темно-красной, как в наши дни. Ранний борщ вообще варили из квашеной свеклы с добавлением ботвы — часто тоже квашеной.Поэтому попытки "запатентовать" борщ Марусенков считает смехотворными. По его словам, с тем же успехом можно отстаивать эксклюзивные права на жареные пирожки или ржаные лепешки. "Другое дело, если речь идет об уникальном современном блюде с оригинальным названием, — уточняет историк кулинарии. — Вспомним недавнюю историю, когда московский шеф-повар и ресторатор итальянского происхождения Валентино Бонтемпи сделал товарными знаками названия "пинса" и "пинца", запретив кому-либо использовать их без выплаты компенсации. И хотя оппоненты Бонтемпи утверждали, что пинсу придумал все-таки не он, российский суд в итоге встал на сторону итальянца. Однако такие ситуации возникают редко: обычно шеф-повара спокойно относятся к копированию своих блюд и идей".А включение или невключение в Список нематериального наследия ЮНЕСКО зависит, по мнению экспертов, от активности культурной политики страны. Пока Россия с древней и богатой культурой представлена там всего двумя позициями.

https://ria.ru/20200926/zrada-1577789315.html

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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?" Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?" 2020-12-31T08:00 true PT4M42S

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россия, руслан бортник, донбасс, юнеско, николай гоголь, польша, киев, украина