https://ria.ru/20260222/futbol-2076115887.html
"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ
"Ливерпуль" на выезде обыграл с "Ноттингем Форест" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T19:11:00+03:00
2026-02-22T19:11:00+03:00
2026-02-22T21:01:00+03:00
футбол
спорт
алексис макаллистер
ливерпуль
ноттингем форест
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069451569_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_f2887eb8d28ea7663a47a3b65d1c4aca.jpg
https://ria.ru/20260221/milner-2076002579.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069451569_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_a558e0ef54c0e3104b9ea5192455bc40.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексис макаллистер, ливерпуль, ноттингем форест, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Алексис Макаллистер, Ливерпуль, Ноттингем Форест, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Ноттингем" в матче чемпионата Англии по футболу