"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ
Футбол
 
19:11 22.02.2026 (обновлено: 21:01 22.02.2026)
"Ливерпуль" обыграл "Ноттингем" в матче АПЛ
Новости
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Ливерпуль" на выезде обыграл с "Ноттингем Форест" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0. На седьмой компенсированной ко второму тайму минуте победный мяч забил Алексис Макаллистер.
Английская премьер-лига (АПЛ)
22 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ноттингем Форрест
0 : 1
Ливерпуль
90‎’‎ • Алексис Макаллистер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" (45) идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. "Ноттингем" (27) располагается на 17-й позиции. В следующем туре "Ливерпуль" 28 февраля примет "Вест Хэм", "Ноттингем Форест" днем позднее на выезде встретится с "Брайтоном".
В других матчах "Кристал Пэлас" на своем поле одержал победу над "Вулверхэмптоном" - 1:0, а "Фулхэм" на выезде обыграл "Сандерленд" со счетом 3:1.
