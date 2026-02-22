Дубль Серлота помог "Атлетико" обыграть "Эспаньол" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" одержал победу над барселонским "Эспаньолом" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Александр Сёрлот (21-я, 72-я минута), также мячи забили Джулиано Симеоне (49) и Адемола Лукман (58). У "Эспаньола" отличились Жофре Каррерас (6) и Эду Эспосито (80).
21 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
21’ • Александер Серлот
49’ • Джулиано Симеоне
58’ • Адемола Лукман
72’ • Александер Серлот
06’ • Хофре Каррерас
80’ • Эду Экспосито
Лукман забил свой первый мяч в Ла Лиге. Нигерийский нападающий перешел в "Атлетико" 2 февраля. Ранее он дважды отличился в Кубке Испании, в том числе в первом полуфинальном матче против "Барселоны" (4:0), и в первой игре раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Брюгге" (3:3).
"Атлетико" (48 очков) занимает четвертое место в таблице Примеры, где "Эспаньол" (35) идет шестым.
В следующем туре "Атлетико" сыграет в гостях с "Овьедо" 28 февраля. "Эспаньол" 1 марта на выезде встретится с "Эльче".
