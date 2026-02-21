Рейтинг@Mail.ru
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ
Футбол
 
22:34 21.02.2026
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ
"Борнмут" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ

"Борнмут" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Борнмут" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 0:0.
Английская премьер-лига (АПЛ)
21 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Вест Хэм
0 : 0
Борнмут
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Борнмут", набрав 38 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Вест Хэм" с 25 баллами располагается на 18-й позиции.
В следующем туре "Вест Хэм" 28 февраля на выезде сыграет с "Ливерпулем", в этот же день "Борнмут" примет "Сандерленд".
