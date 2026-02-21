https://ria.ru/20260221/bornmut-2076024061.html
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ
"Борнмут" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
"Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче АПЛ
"Борнмут" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче чемпионата Англии