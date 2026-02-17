Россию накроют ледяные дожди и "снежные удары", обещают синоптики

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Синоптики лишь разводят руками — весны советуют не ждать ни одному из российских регионов. Вместо этого складываются совершенно другие прогнозы.

Какая погода ждет россиян в последние недели февраля? И чем она может быть опасна?

Два дня затишья

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в разговоре с журналистами обрисовал ближайшую перспективу:

"Нас ждут два дня достаточно спокойные в плане осадков, погоды морозной. А следующий снег придет в столицу в ночь на четверг".

Эти два дня станут своеобразной передышкой перед очередным ударом стихии. Спокойная, но морозная погода позволит коммунальным службам подготовиться к новым испытаниям, а горожанам — запастись теплыми вещами.

Среда, по прогнозам синоптиков, окажется самым холодным днем на фоне антициклонального влияния. Осадки временно прекратятся, но мороз усилится до экстремальных значений.

В сумерках воздух в Москве остынет до минус 17-20 градусов, днем ожидается минус 7-10. Такие перепады в течение суток — серьезное испытание для организма и коммунальной инфраструктуры.

Снежный удар

Уже вечером среды погода начнет стремительно портиться. На юго-западе Центрального федерального округа возобновятся снегопады, а в Черноземье ожидаются ледяные дожди — явление особенно опасное для проводов и дорожного покрытия.

В четверг очередной циклон балканского происхождения обрушится уже на всю Центральную Россию. В Москве синоптики ожидают до 15 миллиметров осадков, что добавит к высоте сугробов еще примерно семь сантиметров. На юге Подмосковья снега выпадет еще больше — до 18 миллиметров осадков. Температура воздуха в столице при этом повысится до минус 5-8 градусов, что создаст идеальные условия для образования снежной массы.

© Фото : Роскосмос Снежный циклон над Москвой © Фото : Роскосмос Снежный циклон над Москвой

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", уточнил географию наиболее интенсивных осадков:

"Самые сильные снегопады 19 февраля обрушатся на запад Черноземья (Курская и Белгородская области), Центральную Россию, Верхневолжье и Вологодчину". К счастью, в пятницу, по его словам, в тылу циклона осадки в Московском регионе пойдут на убыль.

Рекордсмены по сугробам

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова обратила внимание на важную особенность предстоящих снегопадов. В отличие от недавних случаев, на этот раз снег может покрыть практически всю территорию столичного региона равномерным слоем.

Пока Москва готовится к новой порции осадков, в других регионах России уже зафиксированы впечатляющие результаты снежной стихии. Евгений Тишковец поделился данными мониторинга высоты снежного покрова. Абсолютным рекордсменом стала Кировская область: в городе Нолинске сугробы достигли 111 сантиметров. Чуть меньше, но тоже впечатляющие показатели в Башкирии (село Бакалы — 108 сантиметров) и Пермском крае (город Губаха — 108 сантиметров).

От плюс 16 до сильных заморозков

Пока жители Центральной России готовятся к новым испытаниям, на юге страны разворачивается своя климатическая драма. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил о резких перепадах температур в Краснодарском крае и Крыму. Сейчас на Черноморском побережье Кавказа настоящая весна — столбики термометров поднимаются до плюс 11-16 градусов.

"У нас снегопады, сильные морозы, а там, так сказать, мартовские температуры", — иронизирует синоптик. Однако идиллия будет недолгой. Уже в конце недели, в субботу, на Кубань и в Крым вернутся заморозки. Такие температурные качели — серьезное испытание для сельского хозяйства и коммунальной инфраструктуры южных регионов.

Обильные снегопады, доставляющие столько хлопот городским службам и жителям, имеют и положительную сторону. Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов в интервью агентству "Прайм" пояснил , что для сельского хозяйства нынешняя зима может обернуться благом.

"Повышенные снегозапасы — это страховка от засухи. Почва получит дополнительное увлажнение", — отметил эксперт. Снежный покров защищает посевы от вымерзания, а весной обеспечит почву необходимой влагой.

Главным фактором, который определит реальный урожай, станет характер весеннего снеготаяния и погода в начале вегетационного периода. Слишком быстрое таяние снега приведет к паводкам и смыву плодородного слоя, слишком медленное — задержит начало полевых работ.

Главный совет

Февраль 2026 года демонстрирует типичную для переходного периода картину: регионы России накрывает волнами холода и тепла, снегопады сменяются оттепелями, а климатические качели раскачиваются с максимальной амплитудой.

Москвичам предстоит пережить еще одну волну холода и снегопадов, жителям южных регионов — резкие перепады температур, а аграриям — надеяться на благоприятный исход весенних процессов.