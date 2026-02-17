Рейтинг@Mail.ru
Россию накроют ледяные дожди и "снежные удары", обещают синоптики - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 17.02.2026 (обновлено: 17:13 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/sinoptiki-2074985451.html
Россию накроют ледяные дожди и "снежные удары", обещают синоптики
Россию накроют ледяные дожди и "снежные удары", обещают синоптики - РИА Новости, 17.02.2026
Россию накроют ледяные дожди и "снежные удары", обещают синоптики
Синоптики лишь разводят руками — весны советуют не ждать ни одному из российских регионов. Вместо этого складываются совершенно другие прогнозы. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:56:00+03:00
2026-02-17T17:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074142055_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2139d2867df63137595e669aea3ec9ff.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074142055_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7abc60b42ded2c206ac7db032c3d3ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Россию накроют ледяные дожди и "снежные удары", обещают синоптики

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВ парке "Сокольники"
В парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
В парке "Сокольники"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Синоптики лишь разводят руками — весны советуют не ждать ни одному из российских регионов. Вместо этого складываются совершенно другие прогнозы.
Какая погода ждет россиян в последние недели февраля? И чем она может быть опасна?

Два дня затишья

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в разговоре с журналистами обрисовал ближайшую перспективу:
"Нас ждут два дня достаточно спокойные в плане осадков, погоды морозной. А следующий снег придет в столицу в ночь на четверг".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади во время снегопада в Москве
Люди на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади во время снегопада в Москве
Эти два дня станут своеобразной передышкой перед очередным ударом стихии. Спокойная, но морозная погода позволит коммунальным службам подготовиться к новым испытаниям, а горожанам — запастись теплыми вещами.
Среда, по прогнозам синоптиков, окажется самым холодным днем на фоне антициклонального влияния. Осадки временно прекратятся, но мороз усилится до экстремальных значений.
В сумерках воздух в Москве остынет до минус 17-20 градусов, днем ожидается минус 7-10. Такие перепады в течение суток — серьезное испытание для организма и коммунальной инфраструктуры.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на территории парка Победы в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории парка Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории парка Победы в Москве

Снежный удар

Уже вечером среды погода начнет стремительно портиться. На юго-западе Центрального федерального округа возобновятся снегопады, а в Черноземье ожидаются ледяные дожди — явление особенно опасное для проводов и дорожного покрытия.
В четверг очередной циклон балканского происхождения обрушится уже на всю Центральную Россию. В Москве синоптики ожидают до 15 миллиметров осадков, что добавит к высоте сугробов еще примерно семь сантиметров. На юге Подмосковья снега выпадет еще больше — до 18 миллиметров осадков. Температура воздуха в столице при этом повысится до минус 5-8 градусов, что создаст идеальные условия для образования снежной массы.
© Фото : РоскосмосСнежный циклон над Москвой
Снежный циклон над Москвой - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Роскосмос
Снежный циклон над Москвой
Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", уточнил географию наиболее интенсивных осадков:
"Самые сильные снегопады 19 февраля обрушатся на запад Черноземья (Курская и Белгородская области), Центральную Россию, Верхневолжье и Вологодчину". К счастью, в пятницу, по его словам, в тылу циклона осадки в Московском регионе пойдут на убыль.

Рекордсмены по сугробам

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова обратила внимание на важную особенность предстоящих снегопадов. В отличие от недавних случаев, на этот раз снег может покрыть практически всю территорию столичного региона равномерным слоем.
Пока Москва готовится к новой порции осадков, в других регионах России уже зафиксированы впечатляющие результаты снежной стихии. Евгений Тишковец поделился данными мониторинга высоты снежного покрова. Абсолютным рекордсменом стала Кировская область: в городе Нолинске сугробы достигли 111 сантиметров. Чуть меньше, но тоже впечатляющие показатели в Башкирии (село Бакалы — 108 сантиметров) и Пермском крае (город Губаха — 108 сантиметров).
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Зима в Москве

От плюс 16 до сильных заморозков

Пока жители Центральной России готовятся к новым испытаниям, на юге страны разворачивается своя климатическая драма. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил о резких перепадах температур в Краснодарском крае и Крыму. Сейчас на Черноморском побережье Кавказа настоящая весна — столбики термометров поднимаются до плюс 11-16 градусов.
"У нас снегопады, сильные морозы, а там, так сказать, мартовские температуры", — иронизирует синоптик. Однако идиллия будет недолгой. Уже в конце недели, в субботу, на Кубань и в Крым вернутся заморозки. Такие температурные качели — серьезное испытание для сельского хозяйства и коммунальной инфраструктуры южных регионов.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСнежный покров в предгорье Ялты
Снежный покров в предгорье Ялты - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Снежный покров в предгорье Ялты
Обильные снегопады, доставляющие столько хлопот городским службам и жителям, имеют и положительную сторону. Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов в интервью агентству "Прайм" пояснил, что для сельского хозяйства нынешняя зима может обернуться благом.
"Повышенные снегозапасы — это страховка от засухи. Почва получит дополнительное увлажнение", — отметил эксперт. Снежный покров защищает посевы от вымерзания, а весной обеспечит почву необходимой влагой.
Главным фактором, который определит реальный урожай, станет характер весеннего снеготаяния и погода в начале вегетационного периода. Слишком быстрое таяние снега приведет к паводкам и смыву плодородного слоя, слишком медленное — задержит начало полевых работ.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы

Главный совет

Февраль 2026 года демонстрирует типичную для переходного периода картину: регионы России накрывает волнами холода и тепла, снегопады сменяются оттепелями, а климатические качели раскачиваются с максимальной амплитудой.
Москвичам предстоит пережить еще одну волну холода и снегопадов, жителям южных регионов — резкие перепады температур, а аграриям — надеяться на благоприятный исход весенних процессов.
Синоптики единодушны: расслабляться рано. Зима еще не сказала своего последнего слова, и февральские сюрпризы могут преподнести множество неожиданностей. Главный совет на ближайшие дни — одеваться теплее, быть осторожными на дорогах и не строить иллюзий относительно скорого прихода весны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Туристы на Красной площади в Москве
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала