22:50 16.02.2026 (обновлено: 22:51 16.02.2026)
Синоптик назвал регионы, в которые вернется зимняя погода
Заморозки вновь ударят на Кубани и в Крыму в конце недели после потепления до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" РИА Новости, 16.02.2026
общество, москва, республика крым, воронеж, снегопад в москве
Общество, Москва, Республика Крым, Воронеж, Снегопад в Москве
Тонкие и прозрачные льдины на озере. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заморозки вновь ударят на Кубани и в Крыму в конце недели после потепления до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Сейчас 11-16 градусов тепла на Черноморском побережье Кавказа. У нас (в Москве - ред.) снегопады, сильные морозы, а там, так сказать, мартовские температуры. Но там, скорее всего, в конце недели, в субботу, похолодает и снова ударят заморозки на Кубани и в Крыму", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что Воронеж попал в теплый сектор, поэтому там сейчас оттепель.
"Это приблизительно та же самая ситуация, которая была в Москве в субботу: все потекло, а на следующие сутки - минус 11 градусов", - подчеркнул Шувалов.
