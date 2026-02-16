Синоптик назвал регионы, в которые вернется зимняя погода

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заморозки вновь ударят на Кубани и в Крыму в конце недели после потепления до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Это приблизительно та же самая ситуация, которая была в Москве в субботу: все потекло, а на следующие сутки - минус 11 градусов", - подчеркнул Шувалов.