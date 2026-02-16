На Москву идут новые снегопады, до настоящей весны еще долго

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. После короткой оттепели, давшей горожанам ложную надежду на скорый приход весны, столичный регион вновь погружается в зимнюю стихию. Синоптики прогнозируют серию мощных снегопадов, метели и понижение температуры до минус двадцати.
Когда ожидается наступление климатической весны?
Прощай, оттепель!
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец обрисовал ближайшие перспективы:
"В начале этой недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции". Синоптик уточнил, что в понедельник в тыловой части циклона задуют северные ветры.
Повседневная жизнь
К утру температура опустится до минус 5-8 градусов, во вторник уже до 9-12 градусов мороза, что близко к климатическим показателям февраля. Дневные температуры составят минус 3-6 и минус 6-9 соответственно. Осадки не прекратятся, пройдут кратковременные снегопады, разыграется метель.
В ближайшие два дня, по словам Михаила Леуса, погода будет относительно спокойной и морозной.
"Нас ждут два дня достаточно спокойные в плане осадков, погоды морозной. А следующий снег придет в столицу в ночь на четверг", — рассказал он.
Аномальные снегопады
Прохожие на одной из улиц в Москве
Евгений Тишковец детализировал картину надвигающегося ненастья. По его словам, прошедшая оттепель и дожди существенно "подъели" московские сугробы. На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за двое суток уменьшилась на 14 сантиметров — с 57 до 43.
На Балчуге сейчас 48 сантиметров, в Тушино — 51, у МГУ — 54. Однако уже под утро воскресенья ударили морозы до минус 9,4, по области — до минус 12,1. Бурный процесс снеготаяния прекратился.
Природа берет реванш
"Суровый балканский циклон уже в понедельник обрушится мощными снегопадами и метелями на юго-запад Центрального федерального округа", — предупреждает Тишковец. Под утро армада снеговых туч, смещаясь курсом на северо-восток, достигнет Центральной России.
Люди на Красной площади в Москве
Особенно сильно достанется югу и востоку Подмосковья: в Серебряных Прудах за 24 часа выпадет 26 миллиметров осадков, в Зарайске — 23, Кашире — 20, Черустях — 18. Прирост снежного покрова там составит 17-22 сантиметра, что эквивалентно 75 процентам месячной нормы.
"При этом будет задувать северо-восточный ветер в порывах до 12 метров в секунду. Поднимется метель с ухудшением видимости до двух-трех километров, на юге Подмосковья — до километра и менее, на дорогах — снежные переметы", — добавляет синоптик.
Мороз усилится
Температурный фон тоже не порадует москвичей. В течение суток ожидается от минус 10 до минус 13 градусов, что на четыре-шесть градусов ниже климатической нормы. Однако из-за холодного ветра ощущения будут куда более суровыми: в физическом восприятии температура покажется 20-градусным морозом.
Среда, по прогнозам, станет самым холодным днем на фоне антициклонального влияния. Осадки прекратятся, но мороз усилится. В сумерках воздух в Москве остынет до минус 17-20 градусов, днем ожидается минус 7-10. Однако расслабляться рано: уже вечером погода начнет портиться — на юго-западе ЦФО возобновятся снегопады, в Черноземье — ледяные дожди.
Женщина, укутанная в шарф, на улице Москвы
Новый удар циклона
В четверг очередной циклон балканского происхождения завалит уже всю Центральную Россию интенсивными снегопадами. В Москве ожидается до 15 миллиметров осадков, что добавит к высоте сугробов еще примерно семь сантиметров. На юге Подмосковья снова будет больше всего снега — до 18 миллиметров осадков. Температура воздуха в столице повысится до минус 5-8 градусов.
"Самые сильные снегопады 19 февраля обрушатся на запад Черноземья (Курская и Белгородская области), Центральную Россию, Верхневолжье и Вологодчину", — добавил Тишковец. В пятницу, по его словам, в тылу циклона осадки в Московском регионе пойдут на убыль.
Когда ждать весну
Туристы на Красной площади в Москве
На фоне всех этих метеорологических кульбитов москвичей особенно волнует главный вопрос: когда же кончится зима? Михаил Леус дает сдержанный ответ.
"Климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик. В Москве этот период <...> приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время", — рассказал синоптик.
Леус уточнил важный нюанс: говорить о начале метеорологической весны преждевременно, пока снежный покров в столице полностью не растает. А до этого момента еще далеко, особенно с учетом прогнозируемых снегопадов, которые добавят свежего снега поверх уже подтаявшего за время оттепели.
Зима не сдается
Люди на ВДНХ в Москве
Москвичам предстоит пережить еще как минимум месяц настоящей зимней погоды. Кратковременная оттепель, порадовавшая горожан в середине февраля, оказалась лишь эпизодом. Температурные качели продолжат раскачиваться: от умеренных морозов до сильных и обратно, но устойчивого тепла ждать не стоит.
Остается утешаться тем, что календарь неумолим и до климатической весны осталось чуть больше месяца. Двадцать первое марта, согласно многолетним наблюдениям, станет той датой, когда зима начнет официально сдавать позиции. Но до этого дня Москву ждут еще не один снегопад и не одна метель.