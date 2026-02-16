На Москву идут новые снегопады, до настоящей весны еще долго

Мужчина во время снегопада в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. После короткой оттепели, давшей горожанам ложную надежду на скорый приход весны, столичный регион вновь погружается в зимнюю стихию. Синоптики прогнозируют серию мощных снегопадов, метели и понижение температуры до минус двадцати.

Когда ожидается наступление климатической весны?

Прощай, оттепель!

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец обрисовал ближайшие перспективы:

"В начале этой недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции". Синоптик уточнил, что в понедельник в тыловой части циклона задуют северные ветры.

К утру температура опустится до минус 5-8 градусов, во вторник уже до 9-12 градусов мороза, что близко к климатическим показателям февраля. Дневные температуры составят минус 3-6 и минус 6-9 соответственно. Осадки не прекратятся, пройдут кратковременные снегопады, разыграется метель.

В ближайшие два дня, по словам Михаила Леуса, погода будет относительно спокойной и морозной.

"Нас ждут два дня достаточно спокойные в плане осадков, погоды морозной. А следующий снег придет в столицу в ночь на четверг", — рассказал он.

Аномальные снегопады

Евгений Тишковец детализировал картину надвигающегося ненастья. По его словам, прошедшая оттепель и дожди существенно "подъели" московские сугробы. На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за двое суток уменьшилась на 14 сантиметров — с 57 до 43.

На Балчуге сейчас 48 сантиметров, в Тушино — 51, у МГУ — 54. Однако уже под утро воскресенья ударили морозы до минус 9,4, по области — до минус 12,1. Бурный процесс снеготаяния прекратился.

Природа берет реванш

"Суровый балканский циклон уже в понедельник обрушится мощными снегопадами и метелями на юго-запад Центрального федерального округа", — предупреждает Тишковец. Под утро армада снеговых туч, смещаясь курсом на северо-восток, достигнет Центральной России.

Особенно сильно достанется югу и востоку Подмосковья: в Серебряных Прудах за 24 часа выпадет 26 миллиметров осадков, в Зарайске — 23, Кашире — 20, Черустях — 18. Прирост снежного покрова там составит 17-22 сантиметра, что эквивалентно 75 процентам месячной нормы.

"При этом будет задувать северо-восточный ветер в порывах до 12 метров в секунду. Поднимется метель с ухудшением видимости до двух-трех километров, на юге Подмосковья — до километра и менее, на дорогах — снежные переметы", — добавляет синоптик.

Мороз усилится

Температурный фон тоже не порадует москвичей. В течение суток ожидается от минус 10 до минус 13 градусов, что на четыре-шесть градусов ниже климатической нормы. Однако из-за холодного ветра ощущения будут куда более суровыми: в физическом восприятии температура покажется 20-градусным морозом.

Среда, по прогнозам, станет самым холодным днем на фоне антициклонального влияния. Осадки прекратятся, но мороз усилится. В сумерках воздух в Москве остынет до минус 17-20 градусов, днем ожидается минус 7-10. Однако расслабляться рано: уже вечером погода начнет портиться — на юго-западе ЦФО возобновятся снегопады, в Черноземье — ледяные дожди.

Новый удар циклона

В четверг очередной циклон балканского происхождения завалит уже всю Центральную Россию интенсивными снегопадами. В Москве ожидается до 15 миллиметров осадков, что добавит к высоте сугробов еще примерно семь сантиметров. На юге Подмосковья снова будет больше всего снега — до 18 миллиметров осадков. Температура воздуха в столице повысится до минус 5-8 градусов.

"Самые сильные снегопады 19 февраля обрушатся на запад Черноземья (Курская и Белгородская области), Центральную Россию, Верхневолжье и Вологодчину", — добавил Тишковец. В пятницу, по его словам, в тылу циклона осадки в Московском регионе пойдут на убыль.

Когда ждать весну

На фоне всех этих метеорологических кульбитов москвичей особенно волнует главный вопрос: когда же кончится зима? Михаил Леус дает сдержанный ответ.

"Климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик. В Москве этот период <...> приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время", — рассказал синоптик.

Леус уточнил важный нюанс: говорить о начале метеорологической весны преждевременно, пока снежный покров в столице полностью не растает. А до этого момента еще далеко, особенно с учетом прогнозируемых снегопадов, которые добавят свежего снега поверх уже подтаявшего за время оттепели.

Зима не сдается

Москвичам предстоит пережить еще как минимум месяц настоящей зимней погоды. Кратковременная оттепель, порадовавшая горожан в середине февраля, оказалась лишь эпизодом. Температурные качели продолжат раскачиваться: от умеренных морозов до сильных и обратно, но устойчивого тепла ждать не стоит.